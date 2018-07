Zastrelenie muža pri policajnej kontrole vyvolalo v Nantes nepokoje

Dôvodom streľby na nemenovaného 22-ročného muža bolo podľa polície to, že pri pokuse uniknúť kontrole vrazil autom do jedného z policajtov.

Paríž 4. júla (TASR) - Francúzske orgány vyzvali v stredu na upokojenie situácie v meste Nantes na západe krajiny, ktoré počas uplynulej noci zachvátila vlna výtržností a násilných potýčok medzi obyvateľmi a príslušníkmi polície. Nepokoje vyvolala smrť mladého vodiča, na ktorého vystrelil policajt, keď sa snažil vyhnúť kontrole, informovali agentúry AP a DPA.



Dôvodom streľby na nemenovaného 22-ročného muža bolo podľa polície to, že pri pokuse uniknúť kontrole vrazil autom do jedného z policajtov. Viaceré francúzske médiá však citovali výpovede údajných očitých svedkov, ktoré policajnej verzii odporujú.



Postreleného vodiča previezli do nemocnice, kde neskôr zraneniam podľahol. Podľa DPA išlo o hľadanú osobu, na ktorú bol vydaný zatykač za účasť na krádeži, prechovávanie odcudzených vecí a členstvo v zločineckej skupine.



Oblastná prefektka Nicole Kleinová pre televíziu BFMTV uviedla, že pri nočných nepokojoch vo viacerých štvrtiach Nantes bolo podpálených približne 30 áut a niekoľko obchodov, pričom vznikli "značné" škody. Podľa agentúry AP sa protestujúci obyvatelia dostávali do potýčok s políciou a hádzali zápalné fľaše, pričom okrem áut a nádob na odpad podpaľovali aj budovy. Výtržnosti utíchli až v skorých ranných hodinách.



Francúzsky minister vnútra Gérard Collomb násilie dôrazne odsúdil a prisľúbil využitie "všetkých potrebných prostriedkov" na upokojenie situácie. Udalosťami v Nantes sa začala zaoberať prokuratúra, zatiaľ čo polícia začala interné vyšetrovanie prípadu použitia strelnej zbrane proti motoristovi.



Podobné dramatické udalosti sa odohrali v roku 2005 na predmestiach Paríža, keď pri dvoch mladíkov, ktorých prenasledovala polícia, zabil elektrický prúd. Situácia sa vtedy vrátila do normálu až po niekoľkých týždňoch.