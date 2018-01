Zástupca riaditeľa FBI McCabe údajne skončil vo funkcii

McCabe sa stal námestníkom riaditeľa FBI v roku 2016. Predtým v rámci FBI zastával viaceré manažérske posty.

Washington 29. januára (TASR) - Zástupca šéfa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Andrew McCabe, ktorý sa stal po vlaňajšom odvolaní Jamesa Comeyho aj dočasným riaditeľom tejto inštitúcie, v pondelok na svojom poste skončil v súlade s vopred avizovaným odchodom do dôchodku. Agentúre AP to v pondelok povedali nemenované zdroje dôkladne oboznámené so situáciou.



McCabeho odchod z funkcie sa očakával až na jar, podľa jedného zo zdrojov AP však v práci skončil v pondelok a čerpá si zostávajúcu dovolenku.



McCabe sa stal námestníkom riaditeľa FBI v roku 2016. Predtým v rámci FBI zastával viaceré manažérske posty.



McCabe bol terčom častej kritiky zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa už od jesene 2016. Vtedy totiž vyšlo najavo, že jeho manželka Jill McCabeová, ktorá sa v roku 2015 uchádzala o kreslo v Senáte v americkom štáte Virgínia, získala na svoju kampaň príspevky v podobe státisícov dolárov od politického akčného výboru vedeného blízkym priateľom Hillary Clintonovej, pripomenula televízna stanica NBC.



Dočasným riaditeľom FBI sa McCabe stal po tom, ako Trump vlani 9. mája nečakane odvolal z tejto funkcie Jamesa Comeyho. Americký prezident čelil podozreniam, že na Comeyho vyvíjal nátlak, aby ukončil vyšetrovanie prezidentovho bývalého poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna pre jeho styky s Ruskom, čo ten odmietol urobiť. Trump neskôr odvolanie Comeyho zdôvodnil neporiadkom, ktorý vládne v FBI.