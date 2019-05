Zástupca SR navštívi na pozvanie prezidenta USA Biely dom po 13 rokoch

Napriek tomu, že v Bielom dome bol v roku 2013 expremiér Robert Fico, Kmec v návštevách vidí rozdiel.

Washington 2. mája (TASR) – Návšteva slovenského premiéra Petra Pellegriniho v Spojených štátoch amerických, počas ktorej ho v piatok (3. mája) prijme americký prezident Donald Trump, sa pripravovala veľmi dlho. Návšteva sa koná po 13 rokoch, keď naposledy predseda vlády Mikuláš Dzurinda v roku 2006 navštívil Biely dom na pozvanie vtedajšieho prezidenta Spojených štátov Georgea Busha. Pre novinárov to uviedol vo štvrtok počas letu do USA poradca predsedu vlády pre zahraničnú politiku Peter Kmec.



Napriek tomu, že v Bielom dome bol v roku 2013 expremiér Robert Fico, Kmec v návštevách vidí rozdiel. "Návšteva premiéra Fica mala jemne odlišný formát, i keď by som tomu dal tak isto veľmi významný politický rozmer. Bolo to na pozvanie viceprezidenta Spojených štátov amerických v tom čase Joea Bidena, takže bola to rovnaká protokolárna úroveň, čo sa týka viceprezidenta a premiéra. Z tohto pohľadu by som povedal, že formát pozvania prezidenta voči predsedovi vlády je protokolárne ešte vyšší stupeň," vyhlásil Kmec.



"Čo sa týka priebehu návštevy v Bielom dome, tak najprv pôjde slávnostné protokolárne prijatie pred slávnym Západným krídlom. Novinári budú potom pri slávnostnom prijatí prezidentom Trumpom. Následne sa (americký prezident a slovenský premiér) odoberú na uzatvorený formát na štyri oči, ktorý má trvať 15 minút. Tam bude, samozrejme, veľa závisieť od toho, ako si sadnú, čo sa týka chémie medzi sebou, takže od toho sa bude aj odvíjať, či ten formát bude trvať 15 minút alebo dlhšie," vysvetlil bývalý veľvyslanec v USA.



V prípade, že stretnutie potrvá dlhšie, bude to na úkor plenárneho širšieho formátu - čo sa stáva, ak si lídri porozumejú. "Potom vlastne sa preberajú v širšom formáte veľké témy za účasti či už ministra zahraničných vecí, poradcov pre zahraničné záležitosti. To už je následne vyvrcholenie celej návštevy," povedal.



Témy počas rokovaní rozdelil na tri fázy - prvú fázu budú tvoriť hlavné posolstvá oboch lídrov pre médiá. "Tam máme jasne stanovené 3-4 vety, ktoré je potrebné aj jasne odkomunikovať. Potom sú štyri oči, kde sú samozrejme témy, ktoré sa nie vždy povedia pre médiá. Tie vedia len títo dvaja lídri. A potom sú témy, ktoré idú do zápisu a často sú aj verejné, cez ktoré potom lídri informujú médiá. Širší formát bude už o veľmi širokých témach, ktoré sa týkajú globálnych záležitostí, vzťahov EÚ, USA a bilaterálnych vzťahov," konštatoval Kmec.



Európsky a americký protokol sa podľa neho veľmi nelíšia. "Nie sú tam veľké obmedzenia, v tomto sme si kultúrne veľmi blízki. Ten transatlantický kultúrny rozmer je rovnaký," priznal. Kladie sa veľký dôraz na prípravu, predovšetkým na to, aby sa témy zmestili do časového formátu a aby si obe strany odkomunikovali priority. V otázke času na rokovaní sú však lídri autonómni.



Osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová