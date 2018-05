Nepotvrdilo sa, že by mlieko v maďarských reťazcoch bolo otrávené

Hrozbu otráveným mliekom zaznamenali v zákazníckom centre reťazca Auchan minulú sobotu (12.5.).

Budapešť 15. mája (TASR) - Maďarský úrad pre bezpečnosť potravín NÉBIH zatiaľ nemá informácie o tom, že by v určitých obchodných reťazcoch bolo v predaji otrávené mlieko, ani o tom, že by niekto z konzumácie kontaminovaného mlieka ochorel. Uviedol to v utorok ráno šéf riaditeľstva NÉBIH-u pre mimoriadne prípady Ferenc Helik.



Vo verejnoprávnej televízii M1 Helik povedal, že prípad riešia ako vydieranie. Úrad, ktorý priebežne udržuje kontakty s reťazcami i s orgánmi činnými v trestnom konaní, vyzval zákazníkov, aby pri nákupe skontrolovali, či nebol porušený obal.



NÉBIH nariadil stiahnuť z predaja vyše 40.000 škatúľ mlieka, ktoré skladujú oddelene v reťazcoch. Podľa Helikových slov ich v závislosti na priebehu vyšetrovania neskôr preveria.



Podobný prípad sa v Maďarsku stal pred tromi rokmi, pričom išlo takisto iba o vydieranie. Páchateľa vtedy vypátrali a v krátkom čase zadržali, pripomenul šéf riaditeľstva NÉBIH-u pre mimoriadne prípady.



Hrozbu otráveným mliekom zaznamenali v zákazníckom centre reťazca Auchan minulú sobotu (12.5.). Polícia oznámila, že pátra po neznámom páchateľovi pre podozrenie z vydierania, a zriadila špeciálnu vyšetrovaciu skupinu.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach