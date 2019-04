Zatkli Číňanku, ktorej sa podarilo dostať do rezidencie Trumpa

V dokumentoch, ktoré Tajná služba USA poslala súdu v americkom štáte Florida, sa uvádza, že Jü-ťing Čang sa podarilo preniknúť do priestorov súkromného klubu Mar-a-Lago, ktorý patrí Trumpovi.

Fort Lauderdale 3. apríla (TASR) - Číňanku, ktorá sa dostala cez bezpečnostnú kontrolu v súkromnej rezidencii amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride a mala pri sebe USB kľúč so škodlivým softvérom, zatkli v sobotu za vstup na súkromný pozemok a uvádzanie nepravdivých informácií úradom. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na súdne dokumenty.



V dokumentoch, ktoré Tajná služba USA v pondelok poslala súdu v americkom štáte Florida, sa uvádza, že Jü-ťing Čang sa podarilo preniknúť do priestorov súkromného klubu Mar-a-Lago, ktorý patrí Trumpovi. Do priestorov klubu sa dostala na základe nepravdivých tvrdení.



Po zadržaní u nej našli štyri mobilné telefóny, prenosný počítač, externý pevný disk a USB kľúč. Počiatočné vyšetrovanie zistilo, že USB kľúč obsahoval škodlivý softvér — tzv. malvér.



Právnik zadržanej uviedol, že Jü-ťing Čang využije právo nevypovedať.