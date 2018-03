Zatkli domnelého člena 'Ndranghety, ktorý sa roky ukrýval v Kanade

Tita Figliomeniho (49) zadržali na letisku Fiumicino v talianskej metropole Rím, kam priletel z kanadského Toronta, kde žil od roku 2010 pod falošnou identitou.

Rím 22. marca (TASR) - Talianska polícia zatkla domnelého popredného člena kalábrijskej zločineckej organizácie 'Ndrangheta, ktorý sa viac ako sedem rokov skrýval v Kanade. S odvolaním sa na vyhlásenie talianskej polície o tom informovala agentúra DPA.



Figliomeniho zadržali 10. marca v Toronte za porušenie imigračného zákona. Následne nariadili jeho vrátenie do vlasti.



Tento muž je podľa talianskej polície "jedným z vedúcich členov" zločineckej skupiny spájanej s Commissovcami, jedným z najmocnejších klanov 'Ndranghety.



Kalábrijská 'Ndrangheta patrí spolu so sicílskou Cosa Nostrou a neapolskou Camorrou k najdôležitejším organizovaným zločineckým skupinám v Taliansku a vybudovala si základne i v zahraničí, okrem iného pôsobí v Nemecku či USA. Podľa talianskych úradov je 'Ndrangheta momentálne najsilnejšou mafiou na svete, pričom v pašovaní kokaínu do Európy predstihla aj Cosa Nostru.