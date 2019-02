Zatkli piatich podozrivých z útoku na katedrálu na Filipínach

Pätica zadržaných mala pred útokom sprevádzať počas presunov po ostrove Jolo dvojicu samovražedných atentátnikov, pochádzajúcich z Indonézie.

Manila 4. februára (TASR) - Filipínska polícia zadržala piatich údajných členov militantnej skupiny Abú Sajjáf podozrivých z účasti na januárovom útoku na katolícku katedrálu na juhu krajiny. Oznámila to v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Podľa filipínskeho policajného prezidenta Oscara Albayaldeho sa piati podozriví vzdali do rúk úradov. V súvislosti s útokom na katedrálu v meste Jolo z 27. januára, ktorý si vyžiadal 23 mŕtvych a vyše 100 zranených, budú obvinení z vraždy.



Okrem iného ich eskortovali na stretnutie s veliteľom skupiny Džamáa abú Sajjáf, ktorý údajne celý útok financoval.



Dvojitý bombový útok na katedrálu bol jednou z najhorších teroristických akcií na prevažne moslimskom juhu Filipín za posledné roky. Filipínska polícia v reakcii naň zvýšila bezpečnosť v kostoloch, nákupných centrách a iných verejných priestranstvách.



Abú Sajjáf je jednou z lokálnych militantných skupín bojujúcich za vytvorenie nezávislej islamskej provincie v južnej časti filipínskeho súostrovia. Od svojho založenia v roku 1991 sa skupina dopustila už početných únosov, bombových útokov a vrážd. Je napojená na medzinárodnú extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS).