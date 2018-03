Zatkli troch tínedžerov, ktorí v Neapole zabili strážnika

Strážnika, ktorý vo štvrtok večer utŕženým zraneniam podľahol, tínedžeri udierali nohou z dreveného stola,

Rím 17. marca (TASR) - Troch tínedžerov zatkli v talianskom Neapole za to, že tam dobili na smrť príslušníka bezpečnostnej služby, keď sa mu neúspešne pokúšali ukradnúť strelnú zbraň. Podľa agentúry DPA o tom v sobotu informovala agentúra DPA.



Mladíci na strážnika Francesca Della Corteho (51) zaútočili 3. marca pri vstupe do stanice metra Piscinola ležiacej v chudobnej neapolskej štvrti Scampia, známej krvavými bojmi medzi klanmi Camorry, neapolskej odnože mafie.



Strážnika, ktorý vo štvrtok večer utŕženým zraneniam podľahol, tínedžeri udierali nohou z dreveného stola, nepodarilo sa im však dostať sa k jeho strelnej zbrani, ktorú skrýval v uniforme.



Mladíkov obvinili z pokusu o vraždu a krádež. Podľa zistení talianskej agentúry ANSA majú dvaja z týchto tínedžerov 16 a tretí 17 rokov a už nechodia do školy.



Neapol, ktorý je tretím najväčším talianskym mestom a zároveň i domovom zmienenej Camorry, sa s vysokou kriminalitou borí dlhodobo. V ostatných mesiacoch zápasí tiež s nárastom násilia, ktorého páchateľmi sú práve tínedžeri.



Šéf miestnej polície Antonio De Iesu na sobotňajšej tlačovej konferencii uviedol, že gangy mladíkov sa správajú ako "svorka vlkov" a robia "ničomné, kruté veci bez akejkoľvek úcty k ľudskému životu".