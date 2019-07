Zatkli vodiča prevážajúceho drogy, ktorý vrazil do policajného auta

Kryštalický metamfetamín, ktorý je miestne nazývaný ice (ľad), je podľa BBC označovaný za najrozšírenejšiu a najškodlivejšiu nelegálnu drogu v Austrálii.

Sydney 23. júla (TASR) - Polícia v austrálskom meste Sydney v zatkla v pondelok muža podozrivého z prepravy drog po tom, ako s dodávkou naloženou metamfetamínom vrazil do hliadkového auta zaparkovaného pred policajnou stanicou. Informovala o tom na svojej stránke stanica BBC.



Policajti 28-ročného muža zadržali o hodinu neskôr na predmestí Eastwood. Pri prehliadke vozidla našli 273 kilogramov metamfetamínu, ktorý by mal na čiernom odhadovanú hodnotu v prepočte viac ako 125 miliónov eur.



Pri zrážke neutrpel nikto zranenia, policajné auto však bolo "značne poškodené".



Podľa polície Nového Južného Walesu išlo o jeden z jej "najľahších" drogových úlovkov. "Tento muž mal určite veľmi, veľmi zlý deň. Naraziť do policajného vozidla s takým množstvom drog je neslýchané — je to výnimočná súhra okolností," cituje agentúra DPA hovorcu miestnej polície Glyn Baker.



Kryštalický metamfetamín, ktorý je miestne nazývaný ice (ľad), je podľa BBC označovaný za najrozšírenejšiu a najškodlivejšiu nelegálnu drogu v Austrálii.



Zatknutý muž bol v utorok obvinený z distribúcie drog a bezohľadnej jazdy.