Zatykač na Juliana Assangea zostáva v platnosti, rozhodol súd

Londýn 6. februára (TASR) - Britský súd v utorok rozhodol, že zatykač na zakladateľa stránky WikiLeaks Juliana Assangea, ktorý sa už viac ako päť rokov ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, zostáva v platnosti. Informovala o tom agentúra AP.



Sudkyňa Emma Arbuthnotová odmietla žiadosť Assangeových právnikov o zrušenie britského zatykača. Právnici argumentovali, že vo Švédsku ho už nechcú vypočúvať. "Nie som presvedčená, že zatykač by mal byť stiahnutý," povedala sudkyňa právnikom, novinárom a Assangeovým priaznivcom na londýnskom Westministerskom magistrátnom súde.



Verdikt súdu znamená, že britská polícia môže Assangea stále zatknúť, ak sa rozhodne opustiť ekvádorskú ambasádu.



Sudkyňa však povolila jeho právnikovi pripraviť novú sériu argumentov o tom, či je vo verejnom záujme pokračovať v konaní proti Assangeovi, a uviedla, že o nich rozhodne budúci utorok (13.2.). Ak by bolo rozhodnutie v jeho prospech, konanie vedené britskými orgánmi by sa zastavilo, uvádza AP.



Ekvádor poskytol 46-ročnému Austrálčanovi politický azyl po tom, ako v júni 2012 našiel útočisko na ekvádorskom veľvyslanectve v britskej metropole. Quito mu poskytlo ochranu preto, že mu vtedy v súvislosti s údajným znásilnením hrozilo vydanie na stíhanie do Švédska. Zároveň mu hrozilo aj vydanie zo Švédska do USA, kde by ho zrejme čakal prísny trest v spojitosti so zverejňovaním amerických tajných dokumentov na stránke WikiLeaks.



Švédsko nakoniec stíhanie voči Assangeovi zastavilo, ale Assange zostáva na veľvyslanectve, lebo mu v Británii stále hrozí zatknutie pre porušenie podmienok kaucie.



Ekvádor nedávno v snahe vyriešiť túto patovú situáciu udelil Assangeovi občianstvo. Zároveň požiadal Britániu, aby mu udelila štatút ekvádorského diplomata, ktorý by mu umožnil bezpečný odchod. Londýn však túto žiadosť zamietol.



Jennifer Robinsonová z Assangeovho právneho tímu po utorkovom rozhodnutí súdu uviedla, že zakladateľ WikiLeaks je ochotný čeliť britskej justícii, ale stále sa obáva snáh o jeho vydanie zo strany Spojených štátov. "Pán Assange je ochotný zodpovedať sa britskej justícii v súvislosti s akýmkoľvek argumentom o porušení podmienok kaucie, ale nie na úkor toho, že bude čeliť nespravodlivosti v Amerike," uviedla Robinsonová s tým, že celá kauza je a vždy bola o riziku vydania do Spojených štátov a toto riziko je stále reálne.