Záujmom Stredoeurópskej univerzity je zostať v Budapešti, tvrdí rektor

Ignatieff v utorok informoval, že CEU už nadviazala kontakt s výborom.

Budapešť 9. apríla (TASR) - Stredoeurópska univerzita (CEU) má záujem zostať aj naďalej v Budapešti, potvrdil v utorok v rozhovore pre komerčnú rozhlasovú stanicu Klubrádió rektor CEU Michael Ignatieff.



Predseda frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP) a líder EPP v blížiacich sa voľbách do EP Manfred Weber v polovici marca oznámil, že Bavorsko by sa chcelo podieľať na financovaní fungovania niekoľkých katedier CEU v Budapešti.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán 20. marca ubezpečil listom bavorskú vládu, že jeho kabinet nebude namietať proti spolupráci Mníchovskej technickej univerzity s CEU. Premiér poslal tento list deň pred bruselským zasadnutím EPP, ktorá napokon rozhodla o pozastavení členstva Fideszu vo svojich radoch. Jedným z dôvodov tohto kroku bola aj skutočnosť, že maďarská vláda sa snažila znemožniť fungovanie CEU, ktorú založil americký finančník George Soros.



Súčasťou rozhodnutia EPP o pozastavení členstva Fideszu bolo aj zriadenie trojčlenného monitorovacieho výboru, akejsi vyšetrovacej komisie, ktorá má v horizonte šiestich mesiacov rozhodnúť o prípadnom opätovnom obnovení členstva Fideszu v EPP.



Ignatieff v utorok informoval, že CEU už nadviazala kontakt s výborom. "Nevieme, kedy sa s jeho členmi stretneme, avšak chceme výboru dať najavo, že táto univerzita, ktorá poskytuje aj americké diplomy, chce zostať v Maďarsku, ak na to dostane právne záruky. Ak sa to ale výboru nepodarí presadiť, CEU aj tak zostane v Budapešti," dodal rektor CEU.



Podľa spravodajského servera 444.hu štátny tajomník úradu vlády Balázs Orbán označil prípadnú účasť Bavorska na financovaní CEU za krok posilnenia dôvery, pre ktorý je maďarská vláda ochotná v prípade CEU prehodnotiť možnosti vydávania diplomov uznávaných v USA, Nemecku i Maďarsku.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach