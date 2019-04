Skúšky na školách v Poľsku sa konajú i napriek štrajku učiteľov

Vzhľadom na výnimočnú situáciu požiadali príslušné orgány o pomoc učiteľov na dôchodku, katechétov a iných vyučujúcich, ktorí sa do štrajku nezapojili.

Varšava 10. apríla (TASR) - Poľskí učitelia pokračovali v stredu tretím dňom vo svojom štrajku za lepšie pracovné podmienky a vyššie mzdy, zatiaľ čo sa na stredných školách začali dôležité záverečné skúšky. Vzhľadom na výnimočnú situáciu požiadali príslušné orgány o pomoc učiteľov na dôchodku, katechétov a iných vyučujúcich, ktorí sa do štrajku nezapojili.



Informovala o tom agentúra AP. Podľa jej údajov nebolo spočiatku jasné, či bude možné skúšky uskutočniť na všetkých stredných školách, ktorých je v Poľsku približne 7000. Predseda ústrednej skúškovej komisie Marcin Smolik uviedol, že to nedokáže zaručiť.



Poľská konzervatívna vláda a učiteľské odbory v utorok večer oznámili neúspech svojich rokovaní, ktoré mali ukončiť celoštátny štrajk zamestnancov školstva za vyššie mzdy. Do časovo neobmedzeného štrajku, ktorý sa začal v pondelok, sa v niektorých regiónoch zapojilo až 80 percent škôl.



Zväz poľských učiteľov (ZNP) ako spoluorganizátor akcie sa snaží presadiť 30-percentné zvýšenie miezd, ktoré by sa tak mali dostať na úroveň celonárodného priemeru. Vláda ponúkla iba 15-percentné zvýšenie platov, čo vyjednávači odmietli. Učitelia požadujú aj celkové zvýšenie výdavkov na školstvo.



Prebiehajúci štrajk pedagógov je v prípade Poľska prvým tohto rozsahu od roku 1993. Ak bude pokračovať, mohol by skomplikovať aj záverečné skúšky na základných školách, ktoré sa začínajú na budúci týždeň.