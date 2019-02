Holandská prokuratúra: Bola to samovražda policajnou guľkou?

Muž bol zastrelený po tom, ako sa priblížil so zbraňou v ruke k policajnej hliadke pri budove banky. Polícia predtým dostala informácie, že po uliciach mesta sa prechádza ozbrojený muž.

Amsterdam 7. februára (TASR) - Muž, ktorého zastrelila v stredu polícia neďaleko budovy holandskej centrálnej banky v Amsterdame, mal pri sebe repliku zbrane a zrejme sa pokúsil dať podnet policajtom, aby ho zabili. Oznámila to vo štvrtok holandská prokuratúra, píše agentúra AP.



Vyšetrovatelia prípadu uviedli, že 31-ročná obeť mala pri sebe repliku zbrane, ktorú "nemožno rozlíšiť" od zbrane skutočnej.



Muž bol zastrelený po tom, ako sa priblížil so zbraňou v ruke k policajnej hliadke pri budove banky. Polícia predtým dostala informácie, že po uliciach mesta sa prechádza ozbrojený muž.



Prokuratúra vo svojom stanovisku uviedla, že vyšetrovanie prípadu "naznačilo, že by mohlo ísť o samovraždu policajnou guľkou". Totožnosť muža prokuratúra nezverejnila.