Krajiny EÚ majú s biosimilárnymi liekmi viac ako 12-ročnú skúsenosť

Bratislava/Viedeň 7. novembra (TASR) – Viaceré európske krajiny majú klinickú skúsenosť s biosimilárnymi liekmi už viac ako 12 rokov. Vďaka ich používaniu sa podarilo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a Veľkej Británii od roku 2006 ušetriť približne 1,5 miliardy eur. Na efektívnosť využívania biosimilárnych liekov poukázali lekári a vedci počas októbrového podujatia United European Gastroenterology Week vo Viedni.



Lekárka a bývalá národná konzultantka v oblasti gastroenterológie pre Poľsko Grazyna Rydzewska priblížila, že biosimilárne lieky, ktoré sú v súčasnosti zavedené v klinickej praxi, sa stali nevyhnutnými pri liečbe rakoviny, cukrovky či zápalových autoimunitných ochoreniach, ako je reumatoidná artritída, ulcerózna kolitída, psoriáza či Crohnova choroba. Rydzewska tvrdí, že práve biosimilárne lieky sú cestou, ktorá významne pomáha šetriť finančné náklady na liečbu.



"Rast populácie a zároveň jej starnutie prinášajú otázku výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Autoimunitné ochorenia postihujú päť až desať percent svetovej populácie. Mnohé z týchto ochorení patria medzi hlavné príčiny smrti žien vo veku 65 rokov a viac. Napriek tomu, že pre mnohé z týchto závažných ochorení lieky sú, je to práve cena, ktorá je prekážkou ich prístupu. Platí to najmä v prípade ľudí s nízkym alebo stredným príjmom, kedy dochádza k tomu, že mesačné náklady na liečbu často prevyšujú ročné mzdy," vysvetlila Rydzewska.



V spomínaných piatich európskych krajinách sa podľa údajov farmaceutických spoločností liečilo od roku 2004 do roku 2014 biosimilárnymi liekmi namiesto originálnymi 44 percent pacientov. "Pozitívnu skúsenosť s biosimilárnymi liekmi má denne viac ako 700 miliónov pacientov v EÚ," uviedla jedna z rečníčok Erin Federman, ktorá zastupovala jedného z výrobcov biosimilars.



Lekárka dodala, že inovácie v medicíne sú dôležité, no ak sa má rozšíriť prístup pacientov k liečebným postupom, treba využívať biosimilárne lieky. "Sú to práve biosimilárne lieky, ktoré v tomto ohľade budú zohrávať dôležitú úlohu," zhrnula Rydzewska.



V súčasnosti je na Slovensku registrovaných 38 biologických liekov a 57 biologicky podobných liekov.