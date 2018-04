Zdravotný stav hospitalizovaného Georgea H. W. Busha sa zlepšuje

Busha hospitalizovali v nedeľu, len deň po pohrebe jeho manželky Barbary, s ktorou bol ženatý 73 rokov.

Houston 26. apríla (TASR) - Zdravotný stav bývalého amerického prezidenta Georgea H. W. Busha, ktorého v nedeľu hospitalizovali pre infekciu v nemocnici v Houstone, sa zlepšuje. Exprezidenta premiestnili z oddelenia intenzívnej starostlivosti na bežnú nemocničnú izbu, informoval v stredu Jim McGrath, hovorca rodiny Bushovcov.



George Bush starší (93) by mal podľa jeho slov pravdepodobne stráviť v Houstonskej metodistickej nemocnici "ešte zopár dní". Amerického exprezidenta hospitalizovali pre infekciu, ktorá sa mu rozšírila do krvného obehu.



"Je čulý, komunikuje s personálom nemocnice, rodinou a priateľmi a jeho lekári sú veľmi spokojní s tým, ako sa mu darí," uviedol McGrath vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.



Bush starší je podľa McGratha vďačný za všetky modlitby i priania skorého uzdravenia. Hovorca zároveň dodal, že exprezidenta momentálne viac než jeho zdravotný stav zaujímajú výsledky bejzbalu.



Busha hospitalizovali v nedeľu, len deň po pohrebe jeho manželky Barbary, s ktorou bol ženatý 73 rokov. Barbara Bushová trpela viacerými vážnymi ochoreniami a zomrela 17. apríla vo veku 92 rokov vo svojom dome v Houstone po tom, ako odmietla ďalšiu liečbu.



Na jej pohrebe v Kostole sv. Martina v Houstone sa okrem jej manžela zúčastnili aj traja ďalší bývalí americkí prezidenti so svojimi manželkami - jej syn George W. Bush, ďalej Bill Clinton a Barack Obama a tiež súčasná prvá dáma Melanie Trumpová.



George Bush starší trpí formou Parkinsonovej choroby, v dôsledku ktorej sa pohybuje pomocou invalidného vozíka či motorizovanej kolobežky. V ostaných rokoch ho viackrát hospitalizovali pre problémy s dýchaním. Vlani v apríli strávil v Houstonskej metodistickej nemocnici dva týždne, pričom sa liečil z mierneho zápalu pľúc a chronickej bronchitídy. V rovnakej nemocnici ho pre zápal pľúc ošetrovali už aj vlani v januári.



George H. W. Bush bol šéfom Bieleho domu v rokoch 1989-1993. V súčasnosti je najstarším žijúcim bývalým prezidentom USA. Je tiež zároveň otcom neskoršieho amerického prezidenta Georgea W. Busha (2001-2009).