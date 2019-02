Zdroj štátnych médií tvrdí, že koalícia USA útočila na sýrsku armádu

IS má v súčasnosti pod kontrolou už len niekoľko dedín v Sýrii.

Bejrút/Damask 3. februára (TASR) - Sýrske štátne médiá priniesli v nedeľu správy o tom, že lietadlá Spojenými štátmi vedenej koalície zaútočili na pozíciu sýrskej armády pri frontovej línii bojov proti militantom zo skupiny Islamský štát (IS). Pri nálete spôsobili škody a zranenia, uviedol vojenský zdroj, na ktoré sa tieto médiá odvolávajú, informovala agentúra Reuters.



Podľa zdroja koalícia útočila na jednotku sýrskej armády v sobotu večer v oblasti mesta Abú Kamál v provincii Dajr az-Zaur na juhovýchode Sýrie, v oblasti pri hranici s Irakom, kde sa nachádza posledná lokalita ovládaná extrémistami z IS východne od rieky Eufrat.



Spojenými štátmi vedená koalícia proti IS sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrila. V minulosti už poprela správy, že útočila na sýrske vojenské ciele v tejto oblasti, pripomína Reuters.



IS má v súčasnosti pod kontrolou už len niekoľko dedín v Sýrii po tom, ako ešte v roku 2017 prišla takmer o všetko územie, ktoré ovládala, pri dvoch ofenzívach - jednej zo strany Spojenými štátmi vedenej koalície a miestnych bojovníkov a druhej zo strany sýrskej armády a jej spojeneckých milícií za podpory Ruska.



Džihádistická skupina kontroluje aj púštnu enklávu obklopenú sýrskou armádou v strednej časti krajiny.