Zdroje Talibanu hovoria po rokovaní s USA o návrhu mierovej dohody

Kábul 27. januára (TASR) - Predstavitelia afganského radikálneho hnutia Taliban uviedli, že americkí vyjednávači v sobotu súhlasili s návrhom mierovej dohody, ktorá by stanovila stiahnutie zahraničných vojakov z Afganistanu v priebehu 18 mesiacov od jej podpísania. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podrobnosti o návrhu poskytli agentúre zdroje z Talibanu v závere šesťdňových rozhovorov s osobitným vyslancom USA pre afganský mierový proces Zalmayom Khalilzadom v Katare. Cieľom zintenzívnených rokovaní je nájsť riešenie 17 rokov trvajúcej vojny v Afganistane.



Zdroje tiež priblížili, že Taliban by v rámci dohody prisľúbil, že neumožní, aby Afganistan využívali militanti z al-Káidy a Islamského štátu na útoky proti Spojenými štátom a ich spojencom, čo je kľúčová požiadavka Washingtonu.



Podľa nich dohoda obsahuje aj ustanovenie o prímerí, jeho časový rámec však zatiaľ nie je potvrdený, pričom Taliban by začať rokovať aj s afganskou vládou výlučne v prípade takéhoto zastavenia bojov.



Nie je jasné, či je návrh opísaný zdrojmi z Talibanu prijateľný pre obe strany ani kedy by mohol byť dokončený a podpísaný. Ďalšie rozhovory o ňom sa však podľa zdrojov očakávajú vo februári znova v katarskej metropole Dauha.



Khalilzad v sobotu uviedol, že stretnutia z uplynulého týždňa boli "produktívnejšie než v minulosti". "Dosiahli sme výrazný pokrok v otázkach zásadného významu," napísal na Twitteri vyslanec, ktorý sa v posledných mesiacoch opakovane zišiel s predstaviteľmi Talibanu.



Taliban neskôr vydal vyhlásenie, v ktorom konštatoval pokrok v otázke stiahnutia zahraničných vojakov a iných otázkach. Zdôraznil však, že sú potrebné ďalšie rokovania, ako aj interné konzultácie.



Americký vyslanec teraz smeruje do Afganistanu, aby prediskutoval výsledky katarských rokovaní. Chce pritom využiť súčasný pozitívny vývoj rozhovorov a v čo najkratšom čase ich opäť obnoviť.



"Nič nie je dohodnuté, pokiaľ nie je dohodnuté všetko. A 'všetko' musí zahŕňať vnútroafganský dialóg a úplné prímerie," uviedol Khalilzad. Nepovedal pritom, o akých konkrétnych návrhoch sa diskutuje.



Aj podľa agentúry AFP je na stole ponuka stiahnutia amerických vojakov z Afganistanu výmenou za prísľub talibov, že nebudú poskytovať útočisko zahraničným extrémistom. Práve z tohto dôvodu Spojené štáty podnikli v roku 2001 intervenciu do Afganistanu.



Taliban odmieta vstúpiť do priamych rozhovorov s afganskou vládou v Kábule, ktorú považuje za bábku Washingtonu.



Americký prezident Donald Trump by chcel ukončiť pôsobenie amerických vojsk v Afganistane, ktoré predstavuje vôbec najdlhšiu operáciu armády USA v zahraničí. Americkí činitelia vlani v decembri uviedli, že Trump hodlá z Afganistanu stiahnuť polovicu z dovedna 14.000 amerických vojakov.