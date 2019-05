Zelení po eurovoľbách hovoria o zelenej vlne, ktorá zasiahla Európu

Podľa čiastkových výsledkov by frakcia Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) mala získať približne 67 mandátov v 751-člennom zákonodarnom zbore EÚ. Doposiaľ mala 52 kresiel.

Brusel 27. mája (TASR) - Prvé oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu potešili európske ekologické strany a hnutia: v novom europarlamente budú mať zelení najväčšie zastúpenie v dejinách EÚ.



Podľa čiastkových výsledkov by frakcia Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) mala získať približne 67 mandátov v 751-člennom zákonodarnom zbore EÚ. Doposiaľ mala 52 kresiel.



Predsedníčka skupiny zelených v EP, nemecká europoslankyňa Ska Kellerová v tejto súvislosti vyhlásila, že sa celou Európou prehnala "zelená vlna".



Zelení zabodovali v Nemecku, vo Francúzsku, v Rakúsku, Írsku, Holandsku, Belgicku, v Spojenom kráľovstve, Dánsku či vo Fínsku.



"Chceme poďakovať všetkým, ktorí hlasovali za zmenu a opatrenia v oblasti klímy," uviedla Kellerová v správe pre médiá. Zelení budú podľa nej v nadchádzajúcich rokoch budú hrať "čoraz dôležitejšiu úlohu" pri formovaní politickej diskusie v celej Európe.



Podpredseda frakcie EFA, holandský europoslanec Bas Eickhout vyhlásil, že európski voliči zaviazali zelených k presadeniu potrebných zmien.



"Nová Európska komisia by to mala vziať do úvahy, pretože práve náš program ochrany klímy, sociálnej spravodlivosti, obrany právneho štátu a demokracie zaistil zeleným toto dôležité víťazstvo," upozornil. Podľa jeho vyjadrenia nastal čas, aby EÚ vynaložila všetko úsilie na zaistenie udržateľnej budúcnosti. Spolupredseda EFA, belgický europoslanec Philippe Lamberts vyhlásil, že zelení budú "hlasným a jasným" protipólom všetkých nacionalistických a krajne pravicových síl v europarlamente. Vyzvú aj ďalšie pokrokové sily, aby sa postavili proti tým, ktorí sa snažia šíriť strach a rozdeľovať Európanov.



Belgická televízna stanica RTBF v tejto súvislosti pripomenula, že posilnení zelení by sa mohli ocitnúť v postavení povestného "jazýčka na váhach". Mohli by mať pritom vplyv aj na zloženie budúcej Európskej komisie a voľbu jej nového predsedu, ak ani európski ľudovci (EPP) a socialisti (S&D) nedokážu získať absolútnu väčšinu v EP.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)