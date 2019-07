Zelenského strana Sluha národa bude mať v parlamente výraznú väčšinu

Voľby do ukrajinského parlamentu sa konali v nedeľu 21. júla zmiešaným systémom.

Kyjev 26. júla (TASR) - Stana Sluha národa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského získala v júlových voľbách do ukrajinského parlamentu - Najvyššej rady - 43,16 percenta platných hlasov a mala by získať 254 z celkového počtu 450 kresiel. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov parlamentných volieb, ktoré v piatok zverejnila ústredná volebná komisia. Informovala o tom agentúra Interfax.



Proruská Opozičná platforma - Za život sa umiestnila na druhom mieste so ziskom 13,05 percenta hlasov a s 8,18 percenta hlasov ju nasleduje strana Vlasť bývalej ukrajinskej premiérky Julie Tymošenkovej. Tesne za ňou sa s 8,10 percenta umiestnila strana bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka - Európska solidarita. Päťpercentný prah zvoliteľnosti sa s 5,82 percenta hlasov podarilo prekročiť aj liberálnej strane Hlas rockovej hviezdy Sviatoslava Vakarčuka.



Vo voľbách do jednomandátových volebných okruhov dominovala taktiež Zelenského strana so ziskom 130 mandátov. V 46 obvodoch si dôveru voličov získali nezávislí kandidáti, pričom kandidáti ostatných strán sa podelili o zvyšných 23 kresiel.



Celkovo zasadne v Najvyššej rade po sčítaní mandátov nadobudnutých proporčným aj väčšinovým volebným systémom 254 zástupcov strany Sluha národa, 43 poslancov Opozičnej platformy - Za život, 26 zástupcov strany Vlasť, 25 predstaviteľov Európskej solidarity, 20 mandátov získala strana Hlas a šesť menšia proruská strana Opozičný blok - Strana mieru a rozvoja. Po jednom zástupcovi budú mať v parlamente štyri menšie strany a zasadne v ňom aj 46 nezávislých kandidátov zvolených v jednomandátových obvodoch.



Voľby do ukrajinského parlamentu sa konali v nedeľu 21. júla zmiešaným systémom, keď bolo 225 kandidátov zvolených proporčným volebným systémom, pričom zvyšných 199 kandidátov vyberali voliči väčšinovým volebným systémom v jednomandátových obvodoch. Vzhľadom na to, že voliči žijúci na Ruskom anektovanom Kryme a územiach pod kontrolou povstalcov v Donbase na východe Ukrajiny sa na voľbách nemohli zúčastniť, 26 kresiel ostane v Najvyššej rade neobsadených.