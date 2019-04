Zelenskyj a Porošenko sa plánujú stretnúť 12. apríla s Macronom

V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, ani jeden z 39 kandidátov nezískal podporu viac ako polovice zúčastnených voličov.

Kyjev 10. apríla (TASR) - Ukrajinskí prezidentskí kandidáti Volodymyr Zelenskyj a Petro Porošenko, súčasná hlava štátu, sa plánujú stretnúť 12. apríla v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Oznámil to v stredu šéf Porošenkovej kampane Oleh Medvedev.



"Viem, že Zelenskyj bude v piatok (12. apríla) pravdepodobne v Paríži a bude mať stretnutie s Macronom. Petro Porošenko by mal byť v ten istý deň v Paríži a tiež by sa mal stretnúť s Macronom," povedal Medvedev, ktorého citovala agentúra Ukrinform.



Podľa Medvedeva francúzska strana koordinovala s ukrajinskou otázku stretnutia medzi Macronom a Zelenským prostredníctvom diplomatických kanálov.



V tejto súvislosti Medvedev poznamenal, že podľa Porošenka by bolo užitočné, keby Zelenskyj "opustil sféru šoubiznisu a ponoril sa trocha do sveta skutočnej politiky vrátane medzinárodnej a začal získavať nejaké skúsenosti".



Medvedev dodal, že Porošenko plánuje 12. apríla navštíviť aj Nemecko a viesť rozhovory s kancelárkou Angelou Merkelovou.



V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, ani jeden z 39 kandidátov nezískal podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší kandidáti — Zelenskyj (získal 30,24 percenta hlasov) a Porošenko (15,95 percenta hlasov) — sa tak stretnú 21. apríla v druhom kole.