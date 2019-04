Zelenskyj by mal podľa prieskumu vyhrať druhé kolo volieb prezidenta

Úradujúceho prezidenta Petra Porošenka by volilo 24 percent respondentov.

Kyjev 11. apríla (TASR) - Zabávač a herec Volodymyr Zelenskyj by mal v druhom kole prezidentských volieb na Ukrajine získať 61 percent hlasov, zatiaľ čo úradujúceho prezidenta Petra Porošenka by volilo 24 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, o ktorom vo štvrtok informovala agentúra Reuters. Zvyšní respondenti sú buď ešte nerozhodnutí, alebo odmietli odpovedať.



Ako uviedla agentúra TASS, obaja kandidáti v posledných dňoch prostredníctvom svojich štábov vedú polemiku okolo svojej debaty, na ktorú minulý týždeň Porošenka vyzval Zelenskyj. Debata sa podľa Zelenského predstáv mala konať na kyjevskom štadióne, s čím Porošenko súhlasil a navrhol aj termín jej konania.



Podľa TASS kandidáti najnovšie nie sú schopní dohodnúť na dátume a najnovšie už ani na mieste jej konania.



Potvrdil to vo štvrtok aj Artur Gerasimov, predseda klubu strany Blok Petra Porošenka (BPP). Vysvetlil, že Porošenko bude na Zelenského čakať 14. apríla o 14.40 h miestneho času na štadióne Olimpijskyj a večer 19. apríla bude v štúdiu verejnoprávnej televízie, kde sa bude konať zákonom predpísaná debata kandidátov druhého kola prezidentských volieb. To sa uskutoční 21. apríla.



Táto televízna debata bude platená z rozpočtových prostriedkov, lebo podľa zákona o voľbách je povinná. Debatu na štadióne, ak sa uskutoční, by mali kandidáti platiť z vlastných fondov.



Volebný štáb Volodymyra Zelenského vo štvrtok navrhol Porošenkovmu tímu, aby sa ich debata uskutočnila 19. apríla v režime videokonferencie. Informoval o tom šéf štábu Zelenského Ivan Bakanov.



Vysvetlil, že ak Porošenko bude v daný deň v štúdiu verejnoprávnej televízie a "my budeme na Olimpijskom, nech je tak". Povedal, že bude možné urobiť v priamom prenose prestrihy z jedného i druhého miesta.



Na otázku, prečo Zelenskyj neplánuje prísť 19. apríla do televízneho štúdia, Bakanov odpovedal, že "na štadióne je bezprostrednejšia atmosféra".



"Podľa nášho názoru debaty (v štúdiu) sú akýsi prežitok zo sovietskych čias. Treba byť otvorenejší a nebáť sa vystupovať (na verejnosti), vrátane štadióna," vyhlásil Bakanov.