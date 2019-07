Zelenskyj chce prilákať turistov do černobyľskej zóny

Černobyľ podľa Zelenského doposiaľ prispieval k negatívnemu obrazu Ukrajiny v zahraničí a teraz nastal čas toto vnímanie zmeniť.

Kyjev 11. júla (TASR) - Ukrajina chce prilákať zahraničných turistov do uzavretej zóny v okolí bývalej jadrovej elektrárne Černobyľ, v ktorej v roku 1986 došlo k výbuchu reaktora a rozsiahlemu úniku rádioaktivity. Informovala o tom agentúra DPA.



"Prestaňme konečne odstrašovať turistov a premeňme uzavretú zónu na magnet pre vedcov a turistov," vyhlásil nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na stredajšom odhalení nového ochranného krytu vybudovaného nad havarovaným štvrtým černobyľským reaktorom.



Výstavba krytu podľa agentúry AP trvala deväť rokov a náklady na celý projekt, prebiehajúci pod záštitou Európskej banky pre obnovu a rozvoj, dosiahli 2,2 miliardy eur. Európska únia projekt podporila sumou viac ako 430 miliónov eur.



"Černobyľ je unikátnym miestom našej planéty, kde sa príroda obnovuje po globálnej katastrofe spôsobenej človekom. Je tam skutočné 'mesto duchov'. Musíme toto miesto ukázať svetu: vedcom, ekológom, historikom, turistom," domnieva sa Zelenskyj, ktorý do úradu nastúpil v máji tohto roku.



Do uzavretej kontaminovanej zóny začali návštevníkov vpúšťať len v roku 2011, keď radiácia v oblasti poklesla na povolené úrovne. Nový ochranný kryt by mal zamedziť úniku rádioaktívnych látok na ďalších 100 rokov.



Dňa 26. apríla 1986 sa v černobyľskej elektrárni stala najhoršia havária v histórii mierového využívania jadrovej energie. V priebehu testu nového bezpečnostného systému vtedy došlo k prehriatiu a následnej explózii reaktora a do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak. Ten sa dostal nielen nad územie Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, ale aj mnohých ďalších európskych krajín, napríklad Švédska, Rakúska, Nórska, Nemecka, Fínska, Grécka, Rumunska, Slovinska, Litvy či Lotyšska.