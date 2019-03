Zelenskyj chce referendá o vstupe Ukrajiny do EÚ a NATO

Favoritom prezidentských volieb je podľa prieskumov Zelenskyj. Na druhom a treťom mieste sa striedajú Porošenko s Tymošenkovou.

Kyjev 22. marca (TASR) - Ukrajinský prezidentský kandidát Volodymyr Zelenskyj sa domnieva, že o vstupe Ukrajiny do NATO a EÚ by mali hlasovať voliči v referende.



Rozhodnutie ukrajinského parlamentu z februára tohto roku - keď boli schválené ústavné dodatky potvrdzujúce smerovanie Ukrajiny k členstvu v Severoatlantickej aliancii a Európskej únii - Zelenskyj označil za politické a za súčasť predvolebnej kampane.



V interview pre niekoľko západných médií Zelenskyj vyslovil názor, že o uvedených otázkach "musí byť referendum". Zdôraznil však, že by chcel vidieť Ukrajinu v EÚ a NATO a dodal, že bude krajine pomáhať na ceste k jej členstvu v nich.



Ku kandidatúre Zelenského sa v piatok v rozhovore pre BBC vyjadril aj vplyvný ukrajinský oligarcha Ihor Kolomojskyj, ktorý poprel správy, že finančne podporuje nielen Zelenského, ale aj ukrajinskú expremiérku Juliju Tymošenkovú, uchádzajúcu sa tiež o prezidentský úrad.



Kolomojskyj vysvetlil, že ako akcionár televízie 1+1 má zmluvu s produkčnou spoločnosťou Zelenského, ktorý je na Ukrajine známym televíznym zabávačom. "Nepodnikáme spolu," uviedol Kolomojskyj, ktorý súčasne uviedol, že nedostatok politických skúseností u Zelenského nemusí byť problém.



"Výmena generácií je vždy bolestivý proces. Vždy sa zdá, že mladým nemožno odovzdať riadenie, lebo nemajú žiadne skúsenosti a nič nedokážu, a preto treba podporiť skúsených politikov. Ale výsledky aj tak nie sú žiadne," vyhlásil Kolomojskyj.



Na otázku, či by Tymošenková bola dobrou prezidentkou, Kolomojskyj povedal, že expremiérka má za sebou "vzostupy aj pády. Určite bude dobrá, ale treba dať prednosť mladým".



Pokiaľ ide o kandidatúru súčasného prezidenta Petra Porošenka, Kolomojskyj ho už ako prezidenta nechce. "Myslím si, že toto prvé (funkčné) obdobie bolo piatimi rokmi sklamaní kvôli tomu, ako to robil".



Favoritom prezidentských volieb je podľa prieskumov Zelenskyj. Na druhom a treťom mieste sa striedajú Porošenko s Tymošenkovou.



Tá vyhlásila, že ak aj voľby nevyhrá, z Ukrajiny neodíde. V rozhovore pre televíziu 1+1 dodala, že na Ukrajinu sa vrátila aj za čias prezidenta Viktora Janukovyča, keď ju vopred varovali, že jej po návrate hrozí zatykač a väzenie.



"Nikdy som svoju krajinu neopustila a nikdy z nej neutečiem," vyhlásila Tymošenková.



Prvé kolo prezidentských volieb sa na Ukrajine bude konať 31. marca.