Zelenskyj vyzval Porošenka na debatu: Zadal podmienky i časový limit

Kandidát na ukrajinského prezidenta dal svojmu rivalovi 24 hodín.

Kyjev 3. apríla (TASR) - Ukrajinský prezidentský kandidát Volodymyr Zelenskyj dal v stredu večer svojmu súperovi, súčasnému prezidentovi Petrovi Porošenkovi, 24 hodín na to, aby prišiel na debatu do kyjevského Národného športového komplexu Olimpijskyj.



Zelenskyj zverejnil na Facebooku video, v ktorom sa objaví na štadióne a predkladá Porošenkovi svoje podmienky: "Čakám na vás tu, na NSK Olimpijskyj. Diskusia sa uskutoční pred ukrajinským národom. Všetky televízne kanály majú právo vysielať diskusiu naživo, všetci novinári majú právo prísť. Kandidáti musia podstúpiť lekársku prehliadku a ukázať národu, že medzi nimi nie sú alkoholici ani narkomani. Krajina potrebuje zdravého prezidenta."



Zelenskyj taktiež trvá na tom, že na "znak rešpektu voči aspoň tretine ukrajinských občanov" by mal Porošenko verejne vyhlásiť, že "debata sa nebude konať s bábkou Kremľa či Kolomojského, nie s vatnykom, nie s Malorusom, nie s teľaťom, nie s klaunom, ale s ukrajinským prezidentským kandidátom Volodymyrom Zelenským".



"Dávam vám 24 hodín. Porozmýšľaj... te," dodal Zelenskyj.



V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, žiaden z 39 kandidátov nezískal podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší kandidáti - Zelenskyj (vyše 30 percent) a Porošenko (takmer 16 percent) - sa tak stretnú v druhom kole, ktoré je naplánované na 21. apríla.