Zelenskyj dostal pokutu za to, že pri voľbách ukázal označený lístok

Kyjev 13. mája (TASR) - Novozvolený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj porušil volebný zákon stanovujúci, že hlasovanie musí prebehnúť tajne, keď počas aprílového druhého kola prezidentských volieb zapózoval médiám s označeným hlasovacím lístkom, ktorý následne vhodil do volebnej urny. Kyjevský súd mu za tento priestupok v pondelok vymeral pokutu vo výške 850 ukrajinských hrivien (29 eur). Zelenskyj, ktorý sa na pojednávaní osobne nezúčastnil, sa k činu priznal, informovala agentúra AP.



Druhé kolo prezidentských volieb sa na Ukrajine konalo 21. apríla. Podľa Ústrednej volebnej komisie Zelenského volilo 73,22 percenta voličov (13.541.528), zatiaľ čo úradujúcej hlave štátu Petrovi Porošenkovi svoj hlas odovzdalo 24,45 percenta voličov (4.522.450). Zelenskyj nad Porošenkom výrazne viedol už v prvom kole volieb z 31. marca, v ktorom však žiadny z celkove 39 kandidátov nezískal podporu viac ako polovice zúčastnených voličov, a tak sa muselo o novom prezidentovi rozhodnúť až v druhom kole.



Uvedenie Zelenského do úradu sa očakáva ešte tento mesiac, pričom rozhlasová stanica Echo Moskvy nedávno uviedla, že inaugurácia by mohla prebehnúť už 19. mája.