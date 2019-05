Zelenskyj odvolal šéfa pohraničníkov

Ďalším dekrétom Zelenskyj prepustil Cyhykala z vojenskej služby do zálohy, a to s právom nosiť vojenskú uniformu.

Kyjev 31. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal v piatok z funkcie šéfa Štátnej hraničnej služby Ukrajiny (DPSU) Petra Cyhykala. Informovala o tom agentúra UNIAN.



Podľa nej Zelenskyj ďalším dekrétom prepustil Cyhykala z vojenskej služby do zálohy, a to s právom nosiť vojenskú uniformu.



Cyhykal stál na čele DPSU od júla 2017. Do funkcie ho vymenoval vtedajší prezident Petro Porošenko.