Zelenskyj potvrdil smerovanie Ukrajiny k NATO

Brusel/Kyjev 4. júna(TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že v záujme dosiahnutia mieru v Donbase je Ukrajina pripravená na kontakty s Ruskom i na plnenie minských dohôd.



Zelenskyj to podľa agentúry Ukrinform uviedol na spoločnom brífingu s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, ktorý sa uskutočnil v Bruseli, kam ukrajinský prezident zavítal na svoju prvú zahraničnú návštevu po nástupe do najvyššej funkcie.



Ako informovala agentúra Interfax, Zelenskyj potvrdil pripravenosť Ukrajiny "na rokovania s Ruskom" a uviedol, že Ukrajina je pripravená plniť aj minské mierové dohody. Súčasne však zdôraznil, že "v prvom rade musíme byť schopní brániť sa, byť silnejší ekonomicky, politicky i vo vojenskej oblasti."



Zelenskyj v Bruseli ubezpečil, že strategické smerovanie Ukrajiny k členstvu v NATO zostáva nezmenené. "Je to priorita našej zahraničnej politiky," vyhlásil.



Podľa neho sa Ukrajina chce snažiť dosiahnuť vysoký životný štandard pre svojich občanov, zlikvidovať korupciu a modernizovať štát. Zelenskyj súčasne vyjadril presvedčenie, že tieto ciele je možné splniť jedine posilnením bezpečnosti v štáte.



Zelenskyj v utorok v Bruseli absolvoval aj rokovania s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Naplánované má aj schôdzky s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, komisárom pre otázky eura a sociálny dialóg Valdisom Dombrovskisom a poľským prezidentom Andrzejom Dudom.



V súvislosti so slovami Zelenského o pripravenosti Ukrajiny na kontakty s Ruskom agentúra Interfax vo svojej správe o jeho návšteve v Bruseli pripomenula, že ešte 23. mája ukrajinský prezident odmietol možnosť rokovaní s Ruskom. Na otázku novinárov, či takú možnosť pripúšťa, Zelenskyj vtedy odpovedal len strohým "Nie".



Ruská tlačová agentúra tiež citovala nedávne vyhlásenie Zelenského, keď uviedol, že v prípade stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bude žiadať, aby Rusko Ukrajine vrátilo zabraté územia a zaplatilo jej finančnú kompenzáciu za ich anektovanie. Interfax dodal, že ešte 31. mája Zelenskyj deklaroval, že medzinárodné sankcie uvalené na Rusko treba zachovať až do "vrátenia všetkých okupovaných území Ukrajine".