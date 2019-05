Zelenskyj predložil parlamentu návrh zákona o impeachmente prezidenta

Zelenskyj nastúpil do úradu 20. mája. Počas predvolebnej kampane vyhlasoval, že ak voľby vyhrá, predloží do parlamentu návrhy zákonov o impeachmente prezidenta, ale aj o zrušení imunity hlavy štátu.

Kyjev 29. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predložil v stredu do parlamentu návrh zákona o impeachmente hlavy štátu. Informoval o tom Zelenského predstaviteľ v parlamente Ruslan Stefančuk.



"Prezident Volodymyr Zelenskyj odovzdal dnes Najvyššej rade návrh zákona o osobitnom postupe na odvolanie prezidenta z úradu (impeachment). Sľub, ktorý bol daný, bol splnený," citovala Stefančuka agentúra Ukrinform.



Zelenskyj nastúpil do úradu 20. mája. Počas predvolebnej kampane vyhlasoval, že ak voľby vyhrá, predloží do parlamentu návrhy zákonov o impeachmente prezidenta, ale aj o zrušení imunity hlavy štátu, poslancov parlamentu i sudcov. Tiež vyhlásil, že z politiky odíde, ak občanov ako prezident sklame.