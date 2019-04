Zelenskyj prejavil ochotu viesť rozhovory s Ruskom

Úlohou tzv. normandskej štvorky je implementácia mierovej dohody z Minska z roku 2015 ohľadom ukončenia konfliktu na Ukrajine.

Kyjev 28. apríla (TASR) - Novozvolený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prejavil v nedeľu ochotu rokovať s Ruskom o situácii vo východnej časti Ukrajiny, informovala agentúra DPA. Ruský prezident Vladimir Putin možné rozhovory pripustil v sobotu.



"Dúfam, že Rusko ukáže dôkazy o svojej otvorenosti smerom k znižovaniu napätia na najbližšom stretnutí v normandskom formáte," povedal Zelenskyj. "Znova by som chcel povedať, že som pripravený na rokovania," dodal.



Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu povedal, že v prípade stretnutia by so Zelenským mali hovoriť o tom, ako ukončiť konflikt Kyjeva s proruskými separatistami na juhovýchode Ukrajiny.



Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli Putin, ukrajinský prezident Petro Porošenko, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová.



Úlohou tzv. normandskej štvorky je implementácia mierovej dohody z Minska z roku 2015 ohľadom ukončenia konfliktu na Ukrajine.