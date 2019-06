Zelenskyj pripomenul EÚ desiatky detských obetí vojny na Donbase

Bývalý komik sa rozhodol uskutočniť svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu v Bruseli, kde sú hlavné sídla inštitúcií Európskej únie a NATO.

Brusel 4. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v utorok na dvojdňovú návštevu inštitúcií EÚ a Severoatlantickej aliancie. Pri tejto príležitosti vyzval Európsku úniu, aby zintenzívnila tlak na Moskvu, aby ruská strana ukončila vojnu na východe Ukrajiny.



Bývalý komik sa rozhodol uskutočniť svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu v Bruseli, kde sú hlavné sídla inštitúcií Európskej únie a NATO. V stredu má na programe rokovanie s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.



V utorok poobede ho prijal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, neskôr zamieril do sídla NATO na stretnutie s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom.



Počas svojej prvej zahraničnej návštevy upozornil na neľahký osud detí, ktoré sú obeťami konfliktu medzi ukrajinskou vládou a proruskými separatistami vo východnej Ukrajine. Konflikt si od svojho vypuknutia v roku 2014 vyžiadal okolo 13.000 obetí, vrátane detí a maloletých osôb.



"Neustále musím rozmýšľať o stovkách detí zabitých guľkami na východe Ukrajiny," uviedol Zelenskyj. Podľa tlačovej agentúry AFP to uviedol na svojej stránke na Facebooku ešte pred príchodom do Bruselu.



Podľa údajov OSN v oblasti Donbasu, ktorý je pod kontrolou separatistov, od začiatku vojny zomrelo 147 detí, z toho 98 chlapcov a 49 dievčat. Zranených bolo 363 detí a približne 200.000 detí bolo nútených opustiť svoje domovy.