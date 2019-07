Zelenskyj si želá za premiéra profesionálneho ekonóma

Analytici podľa DPA očakávajú, že do ukrajinského parlamentu sa podobne ako pred piatimi rokmi dostane možno až 70 percent nových, neskúsených a mladých poslancov.

Kyjev 21. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce mať po parlamentných voľbách na poste predsedu vlády ekonomického experta. Povedal to v nedeľu po odovzdaní svojho hlasu v Kyjeve, informovala agentúra DPA.



"Myslím si, že by to mal byť absolútne profesionálny ekonóm, absolútne nezávislý človek, ktorý nikdy nebol premiérom, predsedom parlamentu ani šéfom nejakej frakcie," povedal Zelenskyj.



Odmietol zároveň koalíciu so zástupcami doterajšej vlády. Podľa vlastných slov si želá "nové tváre", pričom už viedol prieskumné rozhovory s potenciálnymi kandidátmi - a teraz čaká na výsledok volieb.



O priazeň približne 30 miliónov voličov sa uchádza 22 politických strán. Zelenského strana Sluha národa môže podľa prieskumov rátať s jasným víťazstvom, na väčšinu v Najvyššej rade však bude pravdepodobne potrebovať koaličného partnera.



Analytici podľa DPA očakávajú, že do ukrajinského parlamentu sa podobne ako pred piatimi rokmi dostane možno až 70 percent nových, neskúsených a mladých poslancov. Na priebeh volieb dohliada okolo 1700 medzinárodných pozorovateľov. O bezpečnosť sa stará vyše 130.000 policajtov.