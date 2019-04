Zelenskyj v prípade víťazstva sľubuje referendum o NATO

V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, nezískal ani jeden z 39 kandidátov podporu viac ako polovice zúčastnených voličov.

Kyjev 19. apríla (TASR) - Favorit ukrajinských prezidentských volieb Volodymyr Zelenskyj prisľúbil v prípade svojho víťazstva v druhom kole hlasovania o novej hlave štátu vypísať referendum o členstve Ukrajiny v medzinárodnej obrannej aliancii NATO. Informovala o tom vo štvrtok stanica Slobodná Európa.



Zelenskyj, ktorý v predvolebných prieskumoch výrazne vedie pred súčasným ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom, vyhlásil, že ukrajinský ľud si "jasne zvolil svoju cestu do Európy". Prízvukoval však, že v otázke členstva krajiny v NATO musí existovať celonárodná zhoda. "Chcem krajinu zjednocovať," uviedol.



Zelenskyj podľa vlastných slov hodlá presvedčiť obyvateľov v prevažne rusky hovoriacich východných častiach Ukrajiny, aby prekonali svoj negatívny postoj k NATO.



Porošenko sa tiež zasadzuje o členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii i Európskej únii, hoci prijatie Kyjeva do týchto štruktúr je vzhľadom na prebujnenú korupciu na Ukrajine a päť rokov trvajúci konflikt s Ruskom podporovanými separatistami na východe krajiny iba málo pravdepodobné, píše Slobodná Európa.



Zelenskyj medzitým tiež oznámil, že v prípade víťazstva sa bude usilovať o vypísanie predčasných parlamentných volieb, keďže jednokomorový ukrajinský parlament je kontrolovaný Porošenkovou vládnucou stranou. Ďalšie parlamentné voľby sú naplánované na október. Zelenskyj uviedol, že predčasné voľby sú súčasťou jeho zámeru "obnovy" vládnucej triedy.



V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, nezískal ani jeden z 39 kandidátov podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší kandidáti - Zelenskyj (získal 30,24 percenta hlasov) a Porošenko (15,95 percenta hlasov) - sa tak stretnú 21. apríla v druhom kole.



Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila spoločnosť Rating, má 41-ročný Zelenskyj podporu 58 percent voličov, zatiaľ čo Porošenka by volilo 22 percent respondentov.