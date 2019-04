Zelenskyj zapózoval s označeným hlasovacím lístkom, dostal pokutu

Právnici, na ktorých sa odvoláva DPA, sa domnievajú, že pokuta nemôže byť vyššia než približne 27 eur.

Kyjev 21. apríla (TASR) - Favorit ukrajinských prezidentských volieb Volodymyr Zelenskyj dostal v nedeľu pokutu za to, že sa nechal novinármi odfotiť s označeným hlasovacím lístkom, ktorý následne vhodil do volebnej urny. Informoval o tom šéf Zelenského predvolebnej kampane Dmytro Razumkov, ktorého citovala agentúra DPA.



Takéto správanie je na Ukrajine klasifikované ako priestupok, pričom pravidlo, podľa ktorého sa označené hlasovacie lístky nemajú ukazovať verejnosti pomáha zachovať anonymitu hlasovania.



"Zákonom sa musí riadiť každý," napísal Razumkov na Facebooku a k príspevku priložil fotografiu policajta vypisujúceho Zelenskému pokutový blok. Výšku pokuty však nezverejnil.



Právnici, na ktorých sa odvoláva DPA, sa domnievajú, že pokuta nemôže byť vyššia než približne 27 eur.



Na Ukrajine sa v nedeľu koná druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom súperia úradujúci prezident Petro Porošensko a komik Zelenskyj. Volebné miestnosti sa otvorili od 07.00 h SELČ; pričom hlasovať bude možné do 19.00 h SELČ.



Prvé prognózy sa očakávajú bezprostredne po zatvorení volebných miestností; oficiálne výsledky by mali byť známe v noci na pondelok. Právo odovzdať hlas niektorému z dvojice kandidátov má približne 30 miliónov Ukrajincov.



Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý vo štvrtok zverejnila ukrajinská spoločnosť Rejting, mal Zelenskyj pred druhým kolom volieb podporu 73 percent voličov, zatiaľ čo Porošenka podporovalo len necelých 27 percent voličov.



V prvom kole ukrajinských prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, nezískal ani jeden z celkových 39 kandidátov podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší kandidáti — Zelenskyj (získal 30,24 percenta hlasov) a Porošenko (so ziskom 15,95 percenta hlasov) — sa tak opäť stretli v druhom kole.