Železničné nešťastie v Bangladéši si vyžiadalo mŕtvych a zranených

Dháka 24. júna (TASR) - Najmenej päť ľudí zomrelo a viac ako 100 ďalších utrpelo pri pondelkovom vykoľajení vlaku na východe Bangladéša zranenia. Počet obetí ešte nemusí byť konečný, informovala agentúra Reuters.



K nehode došlo v okrese Maulabhíbádžár (Maulvibazar) približne 210 kilometrov východne od bangladéšskej metropoly Dháka. Vlak smerujúci z východu krajiny do hlavného mesta sa vykoľajil a dva z jeho vozňov skončili v priľahlom vodnom kanáli.



Podľa agentúry AFP sa pod prechádzajúcim vlakom zrútil most a v piatich vykoľajených vozňoch zostali uviaznuté desiatky ľudí. Pri ich vyslobodzovaní pomáhali hasičom a policajtom aj dobrovoľníci z radov miestnych obyvateľov.



Približne dve desiatky vážne zranených previezli do nemocnice v neďalekom meste Silat (Sylhet), odkiaľ vlak vypravili. Príčinu nehody bude skúmať osobitná vládna komisia.



K železničným nešťastiam dochádza v Bangladéši pomerne často v dôsledku zlého technického stavu tratí. Pondelková nehoda spôsobila prerušenie železničnej dopravy medzi severovýchodom krajiny a metropolou Dháka.