Zeman: Ak Guaidó požiada o intervenciu, skončí ako venezuelský Husák

Praha 11. februára (TASR) - Dočasný venezuelský prezident Juan Guaidó by podľa českého prezidenta Miloša Zemana skončil ako "venezuelský Husák", ak by kvôli riešeniu situácie v krajine požiadal o vojenskú intervenciu v cudzine, napríklad v USA. Zeman to povedal v nedeľu v programe Prezidentský Pressklub rádia Frekvence 1. Guaidó v piatok uviedol, že je pripravený povoliť americkú vojenskú intervenciu, ak to bude nutné, pripomína spravodajský server ČT 24.



"Aj keď nemám rád latinskoamerických diktátorov, a to odo mňa ani nikto nemôže čakať, tak nemám tiež rád vojenské intervencie, pozývacie listy a okupáciu. Ak Juan Guaidó urobí to, že nedokáže vyriešiť tento problém v rámci Venezuely a bude sa obracať na zahraničných protektorov, tak skončí ako venezuelský Husák," uviedol Zeman.



Gustáv Husák sa stal prezidentom v niekdajšom Československu po jeho okupácii vojskami Varšavskej zmluvy a bol jedným zo symbolov kolaborácie so sovietskym režimom.



Predseda venezuelského Národného zhromaždenia Guaidó zložil prezidentskú prísahu koncom januára po tom, ako parlament neuznal druhý prezidentský mandát Nicolása Madura, pretože vzišiel z nedemokratických volieb. Česká vláda uznala Guaidóa za dočasného prezidenta, podobne ako ďalšie štáty Európskej únie alebo USA. Rusko alebo Čína podporujú Madurov režim.



Zeman v stredu Guaidóovi zablahoželal k prevzatiu úradu a pozval ho do Českej republiky. V liste tiež vyjadril nádej, že sa vo Venezuele zmietanej ústavnou krízou a masovými protestami podarí úspešne prechod k demokracii.