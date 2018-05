Zeman: Babiša vymenujem za premiéra bez ohľadu na referendum ČSSD

Na prezidenta ČR sa v súčasnosti sústreďuje pozornosť predovšetkým preto, lebo práve on má v rukách vymenovanie premiéra a vlády.

Praha 23. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v stredu vyhlásil, že vymenuje šéfa hnutia ANO Andreja Babiša za premiéra bez ohľadu na to, či Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) vo svojom vnútrostraníckom referende schváli vládu s ANO. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.



"V Lidových novinách som si prečítal, že sa chystám vymenovať Daniela Beneša (šéfa elektrárenskej spoločnosti ČEZ) za predsedu vlády. Dodržím svoj sľub a po druhý raz vymenujem, bez ohľadu na výsledok referenda, Andreja Babiša za predsedu vlády," povedal Zeman v prejave na Žofínskom fóre v Prahe.



Na Zemana sa v súčasnosti sústreďuje pozornosť predovšetkým preto, lebo práve on má v rukách vymenovanie premiéra a vlády. Prezident odporučil sociálnym demokratom, aby v referende schválili vstup do Babišovej vlády a koalíciu s hnutím ANO, ktorú by tolerovali komunisti.



Zároveň sa postavil proti tomu, aby sa ministrom zahraničných vecí stal Miroslav Poche, ktorého navrhol šéf ČSSD Jan Hamáček. Na otázku, či Pocheho vymenuje, keď na ňom Babiš ako premiér bude trvať, odpovedal: "Solve the problem when you face it". Teda, že bude tento problém riešiť, až keď to bude aktuálne. Nepodporil svoju obľúbenkyňu Karlu Šlechtovú, pod ktorou sa kýve kreslo šéfky rezortu obrany a pýtal sa na ňu moderátor fóra Jiří Vaníček. Podľa Zemana je totiž vecou premiéra, akých ministrov si vyberie.



Český prezident sa tiež venoval svojej obľúbenej téme - kritike novinárov, predovšetkým novinových komentátorov. Občanom odporučil, aby namiesto komentátorov v tlačených médiách sledovali zdroje na internete. "Novinári sú nevzdelateľní," dodal.