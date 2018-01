Zeman by bol rád kráľom, Drahoš občianskym prezidentom, tvrdí Pithart

Bývalý predseda českej vlády a Senátu Petr Pithart uviedol, že Česi by chceli za prezidenta kráľa, ktorý všetko vyrieši za nich.

Praha/Bratislava 25. januára (TASR) - Česi majú od prezidenta príliš veľké očakávania. Chceli by kráľa, ktorý by všetko vyriešil za nich. Miloš Zeman by bol kráľom rád, Jiří Drahoš by zase bol občianskym prezidentom. V rozhovore pre TASR to povedal Petr Pithart, bývalý predseda českej vlády a Senátu.



"Ľudia u nás stále očakávajú niekoho ako Masaryka. Vlastne za to 'môžu' české dejiny," vyhlásil a zdôraznil, že "to nie je dobré, pretože takémuto prezidentovi sa všeličo odpúšťa. Napríklad keď sa pohybuje na hrane ústavy, ba aj za ňou".



"Očakávania sú teda veľké, až príliš veľké. Bol by som radšej, keby si ľudia želali niekoho civilnejšieho," povedal český politik.



Pithart porovnal oboch súperov v boji o prezidentské kreslo. "Miloš Zeman by bol rád kráľom, Jiří Drahoš by bol civilným, občianskym prezidentom. Prvému sa nepodarilo upokojiť, prepojiť polarizovanú spoločnosť, pretože sa o to ani nesnažil. Druhého ľudia nestihli dostatočne spoznať. Má však čistý štít a vzorné správanie. Bol by som rád, keby to stačilo na víťazstvo," ozrejmil.