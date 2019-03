Zeman by mohol byť na dôchodku v Lánoch, kúpil tam pozemok

Obec Lány má okolo 2000 obyvateľov a nachádza sa v okrese Kladno.

Praha 22. marca (TASR) - Český prezident Miloš Zeman by mohol prežiť "prezidentský" dôchodok neďaleko svojho súčasného sídla v Lánoch, kde nedávno kúpil pozemok. Zámok v tejto stredočeskej obci je tradičným letným sídlom českých a predtým československých prezidentov.



Pozemok s rozlohou 1000 metrov štvorcových si Zeman kúpil vo februári tohto roka spoločne so svojou manželkou Ivanou. Zaplatil zaň 2,5 milióna českých korún (zhruba 97.000 eur), informoval v piatok server Aktuálně.cz, ktorý má k dispozícii predmetnú kúpnu zmluvu.



Prezidentov nový pozemok sa nachádza v novej zástavbe v západnej časti Lánov. Zeman už v minulosti povedal, že si hľadá miesto, kde bude žiť po skončení svojho mandátu. To, že si napokon vybral Lány, netušili ani miestni obyvatelia.



"Ide o súkromnú záležitosť, takže z mojej strany nezaznie žiadne vyjadrenie," citoval server Aktuálně.cz hovorcu Pražského hradu Jiřího Ovčáčka. Odmietol sa vyjadril aj k tomu, či sa Lány po Zemanovom odchode z funkcie stanú jeho domovom.



Samotný Zeman nedávno hovoril o možnosti kúpy pozemku s bungalovom v obci Mnichovice ležiacej neďaleko Prahy. Podľa Aktuálně.cz sa však túto nehnuteľnosť napokon zrejme nekúpil, pretože ako jej vlastník je stále evidovaný istý ukrajinský podnikateľ.



Obec Lány má okolo 2000 obyvateľov a nachádza sa v okrese Kladno. Už od vzniku Československa v roku 1918 sú neodmysliteľne späté s úradom prezidenta. Prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk si Lány tak obľúbil, že sa stali aj miestom jeho posledného odpočinku.