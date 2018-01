Zeman Čechov nezjednotí a bude sa miešať do vlády, tvrdí politologička

Výsledok volieb bude mať podľa nej veľmi silné dôsledky na situáciu v parlamente, pretože Miloš Zeman, podobne ako jeho predchodca Václav Klaus, sa vo funkcii prezidenta začal správať ako premiér.

Praha 28. januára (TASR) – Na druhé volebné obdobie znovuzvolený český prezident Miloš Zeman rozdelenú českú spoločnosť nezjednotí a bude ešte viac zasahovať do fungovania vlády. V rozhovore pre TASR to uviedla česká politologička Vladimíra Dvořáková.



"Výsledky prezidentských volieb boli veľmi tesné a prezident by s týmto faktom mal pracovať. Spoločnosť je skutočne rozdelená. Na druhej strane vieme, že pán Zeman skôr spoločnosť rozdeľuje než spája. Nemyslím si, že v druhom volebnom období by túto stratégiu zmenil, skôr sa dá očakávať, že tieto tendencie posilní," priblížila profesorka z pražskej Vysokej školy ekonomickej.



Výsledok prezidentských volieb v Česku bude mať podľa nej veľmi silné dôsledky na situáciu v parlamente, pretože Miloš Zeman, podobne ako jeho predchodca Václav Klaus, sa vo funkcii prezidenta začal správať ako premiér. "V druhom volebnom období bude ešte viac zasahovať do vládnutia a snažiť sa ovplyvniť fungovanie vlády a bude sa snažiť nájsť si svoju pozíciu vnútri parlamentu," spresnila.



Politologička upozornila i na problém prepojenia politiky a podnikania v Česku v smere na Východ, pričom narážala aj na blízkosť prezidentovho okolia na vplyvové skupiny blízke ruským alebo čínskym záujmom. "Napojenia na niektoré oligarchické skupiny v postsovietskom priestore vidím ako veľké riziko z hľadiska bezpečnostného aj z hľadiska vytvárania normálnych ekonomických štruktúr a rozvoja podniku," vysvetlila Dvořáková.



V druhom kole prezidentských volieb v ČR (26.-27.1.), po sčítaní 100 percent volebných okrskov, dosiahol doterajší prezident Miloš Zeman 51,36 percenta hlasov, jeho protikandidát, bývalý šéf Akadémie vied ČR Jiří Drahoš dostal 48,63 percenta. Volebná účasť vystúpila až na 66,6 percenta.



osobitná spravodajkyňa TASR Zuzana Ďuricová