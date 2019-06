Zeman: Demonštrácie proti Babišovej vláde nemajú zmysel

Organizátori poslednej demonštrácie na Václavskom námestí v Prahe uviedli, že sa na nej zúčastnilo približne 120.000 ľudí.

Praha 10. júna (TASR) - Podľa českého prezidenta Miloša Zemana nemajú terajšie demonštrácie proti vláde premiéra ČR Andreja Babiša zmysel. Prezident to povedal v nedeľu v relácii rozhlasovej stanice Frekvence 1. Organizátori takýchto demonštrácií by sa mali podľa neho spojiť s politikmi, ktorí by až potom mohli vysloviť Babišovi nedôveru v Snemovni.



"Demonštrácie síce zmysel nemajú, ale keď sa niekto chce prísť vyblázniť, nech to urobí," uviedol Zeman, ktorého citovala spravodajská webstránka Novinky.cz. "Odporúčal by som organizátorom demonštrácií, aby si pozvali politikov, ktorí vyslovia Babišovi nedôveru," dodal prezident a zmienil šéfa poslaneckého klubu strany TOP 09 Miroslava Kalouska, ktorého strana je medzi tými, ktoré chcú iniciovať hlasovanie o nedôvere.



Organizátori poslednej demonštrácie na Václavskom námestí v Prahe uviedli, že sa na nej zúčastnilo približne 120.000 ľudí. Podľa Zemana ide o desať percent populácie a nie je možné, aby týchto pražských desať percent obyvateľstva rozhodovalo o vláde alebo o tom, kto bude jej predsedom.



Jediná demonštrácia od roku 1989, ktorá mala zmysel, bola podľa Zemana práve tá v roku 1989; všetky ostatné skončili "v prázdne".



"Ja upokojujem spoločnosť tým, že rokujem s politikmi. Nebudem rokovať so zbehlým študentom, ktorý by mal dokončiť svoje štúdiá a na trhu si nájsť nejaké zamestnanie, pretože organizácia protivládnych demonštrácií rozhodne nie je perspektívnou profesiou," povedal Zeman na adresu jedného z organizátorov demonštrácií Mikuláša Minářa.



Zeman zároveň ocenil slová premiéra Andreja Babiša, ktorý v Bratislave povedal, že Česká republika nie je Slovensko a že v ČR sa nebude meniť vláda na základe demonštrácií.