Zeman je ukážkou stavu demokracie, tvrdí historička z USA

Washington 30. januára (TASR) – Prezidentské voľby v Česku hovoria o stave západnej demokracie viac, než by sme chceli počuť - takí politici ako Miloš Zeman totiž nie sú problémom len mladých demokracií, ale vyskytujú sa v celej západnej Európe i v USA, myslí si Anne Applebaumová, americká komentátorka, profesorka a historička so zameraním na strednú a východnú Európu.



Na túto tému napísala viacero kníh, pričom za "Gulag: A History" získala v roku 2004 Pulitzerovu cenu. Applebaumová pôsobí striedavo vo Washingtone, Londýne a vo Varšave; jej manželom je bývalý poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski.



Pre denník Washington Post v pondelok opísala českého prezidenta Zemana ako vulgárneho, sexistického, agresívne proruského, pročínskeho, antieurópskeho a obvineného z opitosti na verejnosti.



"Určite posilní stereotyp o strednej Európe ako inej v porovnaní so zvyškom Európy. Poľsko a Maďarsko, obe vedené antieurópskymi politikmi usilujúcimi sa o kontrolu nad súdnictvom a médiami, sú už mnohými v Európe ignorované a považované na ceste von z demokratického tábora. Teraz sa k nim pridá Česko," napísala Applebaumová.



Pre západné krajiny podľa nej môže byť upokojujúce hovoriť si, že Zeman je akýmsi postkomunistickým problémom, ktorý im nehrozí. V skutočnosti je však jeho "odporná" predvolebná kampaň kópiou politiky mnohých starších demokracií. Pre ďalšie môže byť predzvesťou ich budúcnosti.



Applebaumová ďalej napísala, že česká politická a mediálna scéna je silno ovplyvnená populárnymi a anonymnými webstránkami neustále chrliacimi "proruskú a proti-NATO propagandu", posilňujúcimi strach a nenávisť voči moslimským imigrantom a odpor voči údajnej elite, ktorá je oveľa slabšia než "skorumpovaná podnikateľská trieda a ruské entity, ktoré podporovali prezidentovu kampaň".



"Ak to znie ako problém nevyspelej demokracie, zamyslite sa: presne taká istá veta, s takými istými slovami by mohla byť napísaná o predvolebnej kampani (Donalda) Trumpa," prirovnala komentátorka situáciu v Česku k situácii v Spojených štátoch.



Podobností je podľa nej veľa. Napríklad v Česku Zemanove sociálne médiá pošpinili protikandidáta Drahoša obvinením z pedofílie a v USA sa krátko pred voľbami objavila konšpirácia o pedofilnom gangu riadenom protikandidátkou Clintonovou.



"Nechutné? Absurdné? Len na primitívnom Východe? Spomeňte si na záverečné týždne predvolebnej kampane v USA," zdôraznila Applebaumová. Dodala, že podobne nie je nič východné ani na talianskom proruskom Hnutí piatich hviezd, ktoré v súčasnosti vedie v prieskumoch verejnej mienky, ani na vulgárnom a sexistickom Silviovi Berlusconim či rasistickej a Ruskom podporovanej rakúskej Strane slobodných.



"Možno nie je náhoda, že takýto typ politiky sa zmocnil funkcií prezidentov a premiérov v strednej Európe. Nezávislé médiá sú totiž extrémne slabé v malých krajinách, kde ich reklamný trh nedokáže podporovať a kde je verejná debata ovládaná konšpirátorskými webstránkami a lacnými bulvárnymi médiami," uviedla Applebaumová.



Rovnako tomu však je aj na vidieku Spojených štátov, kde sú nezávislé médiá v takom istom postavení. Najstaršie a najmladšie demokracie na svete tak majú podľa Applebaumovej spoločného oveľa viac, než si myslíme.