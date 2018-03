Zeman k českým demonštrantom: Je mi tých chudáčikov ľúto

Miloš Zeman tiež uviedol, že proti demonštráciám a slobode slova nič nemá. Ľudia si vraj môžu demonštrovať za lacnejšie pivo, ale nemali by vraj protestovať proti výsledku volieb.

Praha 16. marca (TASR) - Za chudáčikov označil český prezident Miloš Zeman vo štvrtok v televízii Barrandov demonštrantov, ktorí v posledných dňoch pri protestoch v Česku okrem iného požadovali zachovanie slobody slova a nezávislosti Českej televízie (ČT), informoval portál Novinky.cz.



"Keď bola demonštrácia za slobodu slova, tak za slobodu Českej televízie vôbec nie, ale za Kalouskovu televíziu," povedal Zeman. Narážal pritom na Miroslava Kalouska, bývalého predsedu TOP 09 a na svoje vyjadrenie v inauguračnom prejave, keď uviedol, že v ČT bola uprednostňovaná politická strana TOP 09. Odvolával sa pritom na prieskum Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity.



Spomínaný prieskum si podľa Noviniek.cz dala urobiť Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie. Analýza bola však niekoľkokrát spochybnená a nakoniec aj sama Rada uznala, že bola nekvalitná.



Podľa Zemana práve pre to predstavitelia TOP 09 odišli počas jeho inaugurácie na protest z Vladislavskej sály na Pražskom hrade. Ich odchod pritom označil za "pochodové cvičenie".



"To potom 4000 ľudí demonštrovalo proti týmto dvom vetám? ...demonštrovali v prospech Kalouskovej televízie a ničoho iného," zdôraznil prezident.



"Alebo tam dokonca idú v zlej vôli, a to je ešte horšie. Za každú blbosť sa musí platiť a mne je tých chudáčikov ľúto," dodal.



V relácii reagoval aj na kritiku zo strany umelcov pri odovzdávaní Českých levov. "Pokiaľ ide o umelecký front, musím byť drsnejší," uviedol a pustil sa do režiséra Marka Najbrta, ktorý počas slávnostného večera vyzval ľudí, aby nevolili Zemana.



"Tento človek je blbec a čakám, že sa na mňa opäť zosype kritika, že používam ostré výrazy," glosoval Zeman. "Pokiaľ toto niekto povie mesiac po prezidentských voľbách, tak je blbec," dodal.



Zeman v relácii tiež uviedol, že proti demonštráciám a slobode slova nič nemá. Ľudia si vraj môžu demonštrovať za lacnejšie pivo, ale nemali by vraj protestovať proti výsledku volieb. Kritiku schytal aj premiér v demisii Andrej Babiš (ANO), ktorého Zeman podľa vlastných slov niekoľkokrát upozorňoval na to, že politik sa nemá báť demonštrácií.



V relácii sa hovorilo sa aj o zostavovaní vlády. Podľa Zemana by v tejto veci malo byť jasno do konca júna.