Zeman má rakovinu, tvrdil politik z Brna: Polícia ho vyšetruje

Praha 3. februára (TASR) - Policajti podozrievajú z ohovárania brnianskeho politika Svatopluka Bartíka, informovali v sobotu Lidové noviny. Vlani v novembri totiž verejne vyhlásil, že český prezident Miloš Zeman má rakovinu. Pražský hrad okamžite všetky špekulácie vyvrátil a na Bartíka podal trestné oznámenie. Politika teraz vyšetruje kriminálka, približuje spravodajský server televízie Nova.



"O chvíľu sa skončí uzávierka nominácií na Hrad, takže možno vyjsť von s pravdou o zdraví Miloša Zemana. Má rakovinu, metastázy na viacerých miestach, svoju diagnózu pozná už cca tri týždne, liečbu odmietol, prognóza tri až sedem mesiacov. Zdroj z pochopiteľných dôvodov nezverejňujem. Koniec hlásenia," napísal politik z hnutia Žiť Brno (ŽTB) na facebook.



Informácia vyvolala búrlivú diskusiu verejnosti a zároveň prudkú reakciu Hradu, tlmočí TV Nova správu Lidových novín. Hovorca prezidentskej kancelárie Jiří Ovčáček okamžite poprel, že by Zeman trpel vážnou chorobou. "Sú to odporné klamstvá a ten, kto ich šíri, je ľudský odpad. Na S. Bartíka bude podaná žaloba a trestné oznámenie," reagoval Ovčáček na twitteri.



Prezidentovi právnici naozaj podali trestné oznámenie, ktoré potom zodpovedný prokurátor odovzdal do rúk polície. Začiatok trestného konania v tejto veci potvrdil Lidovým novinám námestník mestskej prokuratúry v Brne Ivo Hahn.



Polícia teraz Bartíka vyšetruje ako podozrivého z ohovárania. Ním sa rozumie akýkoľvek verejný výrok, ktorý by mohol poškodiť vážnosť osoby v spoločnosti, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo ho inak poškodiť. Kriminalisti teraz zbierajú dôkazy - ak budú dostatočné, brnianskeho politika obvinia.



Právnici zároveň podali žalobu na ochranu osobnosti, Zeman požaduje kompenzáciu piatich miliónov korún, spresňujú Lidové noviny. V tomto prípade musí Bartík dokázať, že informácie o prezidentovom stave boli pravdivé. To bude však zrejme zložité vzhľadom na to, že Hrad dlhodobo odmieta Zemanovu zdravotnú dokumentáciu zverejniť, poznamenáva TV Nova.