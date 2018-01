Zeman vyhlásil, že podporuje projekt menšinovej vlády

Pokiaľ by sa znova stal prezidentom, Zeman tvrdí, že bude pokojnejší a menej sebavedomý.

Praha 21. januára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman uprednostňuje projekt menšinovej vlády s podporu strán ČSSD, KSČM alebo SPD (Česká strana sociálnodemokratická; Komunistická strana Čiech a Moravy; Sloboda a priama demokracia). Zeman to povedal v nedeľňajšom rozhovore pre televíziu Nova.



Pripustil, že český premiér Andrej Babiš by radšej vytvoril koalíciu s Občianskou demokratickou stranou (ODS). Znova zopakoval, že nechce vypisovať predčasné voľby, pretože je to podľa jeho slov "urážka voličov", aby sa vypisovali niekoľko mesiacov po riadnych voľbách, uviedol Zeman podľa spravodajského portálu Novinky.cz.



"Uprednostňujem menšinovú vládu s podporou sociálnej demokracie, komunistov alebo SPD. Pán premiér (Andrej Babiš) uprednostňuje variant 103, čo je koalícia s ODS," povedal Zeman.



Za najhorší okamih svojho pôsobenia v úrade prezidenta považuje pád ČSSD. "Túto stranu som viedol osem rokov a osobne sa ma to dotýkalo," vysvetlil. Naopak, najkrajšími boli pre neho stretnutia s občanmi a podnikateľské misie, keď sa podarili získať kontrakty pre české firmy.



Pokiaľ by sa znova stal prezidentom, Zeman tvrdí, že bude pokojnejší a menej sebavedomý.