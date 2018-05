Zeman navštívil Bielověžský prales, podporil Varšavu v spore s EÚ

Zeman pricestoval do Poľska v stredu a vo štvrtok sa stretol s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a ďalšími poľskými činiteľmi.

Varšava/Praha 11. mája (TASR) - Návštevou Bielovežského pralesa ukončil v piatok český prezident Miloš Zeman svoju trojdňovú cestu do Poľska. Vyjadril pritom podporu Varšave v jej spore s EÚ o ťažbu dreva v tomto poľskom národnom parku.



Do Bielovežského pralesa pri hraniciach s Bieloruskom sa Zeman presunul z Varšavy vrtuľníkom. Spolu s manželkou Ivanou navštívil aj tamojšiu zubriu rezerváciu. Do vnútra pralesa odviezli Zemanovu delegáciu bričky ťahané koňmi, informoval prezidentov hovorca Jiří Ovčáček.



Zeman pricestoval do Poľska v stredu a vo štvrtok sa stretol s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a ďalšími poľskými činiteľmi, uviedla televízia ČT24.



Súdny dvor EÚ (ECJ) v apríli rozhodol, že Poľsko ťažbou dreva v tomto chránenom pralese porušilo smernice EÚ, čím dal za pravdu Európskej komisii.



Zeman už vo štvrtok označil svoju návštevu Varšavy i piatkovú cestu do Bielovežského pralesa za vyjadrenie solidarity s Poľskom v jeho spore s Európskou komisiu. Zdôraznil, že Poľsko má právo využívať svoje prírodné zdroje podľa vlastného uváženia.



Podľa správy poľských ekológov sa z pralesa vyviezlo okolo 3000 nákladných áut naplnených najcennejšími stromami staršími ako sto rokov a vlani sa vyťažil štvornásobok ročnej ťažby dreva. Poľská vláda výrub obhajovala potrebou ochrany lesa pred lykožrútom. Podľa jej tvrdení sa rúbali len napadnuté smreky, čo však vyvracali pozorovatelia z medzinárodných organizácií aj Európskej komisie.