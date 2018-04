Zeman naznačil, že ČR presunie svoju ambasádu v Izraeli do Jeruzalema

Ďalšou fázou je presunutie inštitúcií ako CzechInvest, CzechTrade alebo CzechTourism.

Praha 25. apríla (TASR) - Česká republika presunie v máji svoj honorárny konzulát v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema. Uviedol v stredu v Prahe pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku Izraela český prezident Miloš Zeman.



Podľa Zemana by malo ísť o prvú fázu presunu českých inštitúcií z Tel Avivu do Jeruzalema, uviedli webové portály iDNES.cz a Novinky.cz.



Ďalšou fázou je presunutie inštitúcií ako CzechInvest, CzechTrade alebo CzechTourism, povedal český prezident.



"Práve pred štyrmi rokmi som prvýkrát navrhol presunutie ambasády. Ako vidíte, čas sa naplnil. Len tak mimochodom - odmietam obvinenie, že kopírujeme kroky Spojených štátov. To USA kopírujú moje kroky," dodal Zeman s odkazom na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vlani v decembri povedal, že USA uznávajú Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a presunú tam svoje veľvyslanectvo.



Svoj prejav zakončil Zeman slovami zo židovskej modlitby, ktorá sa okrem iných aj počas sviatku Jom kippur (Deň zmierenia): "Na budúci rok v Jeruzaleme".