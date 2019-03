M. Zeman: Nevpustenie člena ruskej delegácie do ČR je hlúpa provokácia

Prezident ČR zároveň varoval, že to môže narušiť hospodársku spoluprácu.

Praha 8. marca (TASR) - Za hlúpu provokáciu považuje český prezident Miloš Zeman nevpustenie člena delegácie ruského ministerstva priemyslu a obchodu do Českej republiky. Zeman to vyhlásil vo štvrtok večer v televízii Barrandov. Zároveň varoval, že to môže narušiť hospodársku spoluprácu, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



"Ja to považujem za hlúpu provokáciu, pretože viem, že ruská delegácia dokonca uvažovala, že sa otočí a vráti sa späť," povedal prezident a dodal: "A pretože tu bola medzivládna komisia, ktorá má pre dobré hospodárske vzťahy svoj význam, tak by to na dlhú dobu narušilo hospodársku spoluprácu."



Zeman tvrdí, že nad touto situáciou sa nedá mávnuť rukou. "Sú ľudia, ktorí nerobia nič iné ako hlúpe provokácie," dodal.



Moskva považuje rozhodnutie českých úradov za neopodstatnené. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová uviedla, že tento krok nezostane bez odozvy.



"Incident považujeme za neslýchaný príklad nepriateľského počínania českej strany, ktorá tak demonštrovala pohŕdanie základnými normami diplomatickej slušnosti. Podobné konfrontačné výpady samozrejme nezostanú bez adekvátnej reakcie z našej strany," vyhlásila Zacharovová.



Zeman v stredu na Pražskom hrade rokoval s ruskou delegáciou vedenou ministrom priemyslu Denisom Manturovom. Jeho delegácia pricestovala v pondelok do Prahy na rokovania s partnerským rezortom a na zasadnutie medzivládnej komisie.



Ako v utorok informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, ruského diplomata zastavili v pondelok na pražskom Letisku Václava Havla a z "bezpečnostných dôvodov" ho vrátili do Moskvy.



Český Deník N s odvolaním sa na zdroj v českých tajných službách tvrdí, že ide o osobu, ktorá sa v Prahe považuje za spolupracujúcu s ruskými tajnými službami.



Deník N v utorok podvečer napísal, že ruským diplomatom, ktorý nebol vpustený na územie ČR, bol Andrej Kuznecov — niekdajší vysoko postavený pracovník ruskej ambasády v Prahe. Deníku N to potvrdili zdroje z ruskej i českej diplomacie.