Zeman odmietol, aby sa ministrom zahraničných vecí stal Miroslav Poche

Praha 17. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman nie je ochotný zmieriť sa s tým, aby sa sociálny demokrat Miroslav Poche stal ministrom zahraničných vecí vo vznikajúcej vláde ANO a ČSSD s podporou komunistov. Informoval o tom vo štvrtok portál spravodajskej televízie ČT24. Pripomenul, že Poche pred prezidentskými voľbami podporil Zemanovho protikandidáta Jiřího Drahoša.



Zeman na tlačovej konferencii v rámci svojej návštevy Moravsko-sliezskeho kraja reagoval na otázku novinárov, či by bol schopný akceptovať meno europoslanca Pocheho na poste ministra zahraničných vecí. Hlava štátu odpovedala stručne: "Nie", doplnil spravodajský server Novinky.cz.



Poche v rozhovore pre denník Právo potvrdil, že nie je dôvod, prečo by ho Zeman nemal vymenovať za ministra, pokiaľ ho nominuje predseda ČSSD Jan Hamáček.



Zeman sa od Hamáčka vo štvrtok dopoludnia v Ostrave dozvedel mená ministrov nominovaných za ČSSD. Aké sú, však neprezradil. "Ja si veľmi vážim dôveru Jana Hamáčka, ktorá spočívala v tom, že ma s týmito menami zoznámil skôr, než vedenie ČSSD," povedal prezident.



Zeman zároveň odporučil členom ČSSD, aby v nadchádzajúcom vnútrostraníckom referende o vstupe do vlády s ANO hlasovali za. Dodal, že proti vláde so sociálnou demokraciou sa stavajú iba neúspešní politici.



Menšinovú vládu s podporou komunistov podporuje aj Poche.