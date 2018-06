Zeman po druhý raz vymenoval Babiša za premiéra

Prehľad vlád v Česku od roku 1992 po súčasnosť



1. vláda



Premiér: Václav Klaus



2. 7. 1992 – 4. 7. 1996



Vláda vznikla po parlamentných voľbách v roku 1992, ktoré boli zároveň poslednými spoločnými voľbami v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Klausov kabinet podal demisiu 2. júla 1996 s tým, že novú vládu prezident Václav Havel vymenoval o dva dni neskôr.



2. vláda



Premiér: Václav Klaus



4. 7. 1996 – 2. 1. 1998



Novú 16-člennú vládu premiéra Klausa v Trónnej sále Pražského hradu vymenoval prezident Havel. Klausova Občianska demokratická strana (ODS) mala vo vláde osem ministrov vrátane premiéra, Kresťanská a demokratická únia - Československá strana ľudová (KDÚ-ČSL) a Občianska demokratická aliancia (ODA) po štyroch ministroch. Klaus podal demisiu 30. novembra 1997 v reakcii na škandál spojený s financovaním jeho strany. Koalíciu opustili ODA a KDÚ-ČSL.



3. vláda



Premiér: Josef Tošovský



2. 1. 1998 – 22. 7. 1998



Zostavením novej vlády bol poverený Josef Tošovský. Jeho nový a dočasný kabinet s účasťou nestraníkov vymenoval prezident Havel. Predčasné voľby v Česku sa konali 19. a 20. júna 1998.



4. vláda



Premiér: Miloš Zeman



22. 7. 1998 – 15. 7. 2002



Novú vládu premiéra Miloša Zemana (Česká strana sociálnodemokratická, ČSSD) na Pražskom hrade vymenoval prezident Havel. Vláda mala 18 členov, nominantov ČSSD. Politickú podporu vláde zabezpečovala tzv. opozičná zmluva s ODS.



5. vláda



Premiér: Vladimír Špidla



15. 7. 2002 – 4. 8. 2004



Prezident Havel vymenoval 16 ministrov novej vlády pod vedením premiéra Vladimíra Špidlu (ČSSD). V novej vláde, ktorá bola dovtedy vekovo najmladšia v histórii Českej republiky, zasadlo 11 sociálnych demokratov, traja zástupcovia Únie slobody-DEU a traja nominanti KDU-ČSL.



6. vláda



Premiér: Stanislav Gross



4. 8. 2004 – 25. 4. 2005



Po dvoch rokoch pôsobenia svojho kabinetu skončil Špidla ako premiér pre vnútrostranícke nezhody. Prezident Klaus oficiálne vymenoval novú vládu 34-ročného premiéra Stanislava Grossa. Nezmenila sa vládna koalícia a dokonca ani dve tretiny ministrov. Pôsobenie Grossa vo funkcii predčasne ukončila aféra s financovaním jeho bytu.



7. vláda



Premiér: Jiří Paroubek



25. 4. 2005 – 4. 9. 2006



Nástupcom premiéra Grossa, ktorý 25. apríla 2005 podal demisiu, sa stal sociálny demokrat Jiří Paroubek. Prezident Klaus ho vymenoval za premiéra a poveril ho zostavením novej vlády. Jej zloženie bolo podobné Grossovej vláde.



8. vláda



Premiér: Mirek Topolánek



4. 9. 2006 – 9. 1. 2007



Prezident Klaus vymenoval novú vládu, ktorú tvorilo deväť členov ODS a šesť nestraníckych odborníkov. Predsedom vlády sa stal šéf ODS Mirek Topolánek. Menšinová vláda ODS vystriedala koaličný kabinet sociálneho demokrata Paroubka. Nepodarilo sa jej však získať dôveru Poslaneckej snemovne.



9. vláda



Premiér: Mirek Topolánek



9. 1. 2007 – 8. 5. 2009



Druhá Topolánkova vláda vzišla z koaličnej dohody ODS s KDU-ČSL a Stranou zelených. Kabinet mal 18 členov, z toho polovicu kresiel obsadila ODS, päť kresťanskí demokrati a štyri kreslá Zelení. Vláde vyslovil parlament 24. marca nedôveru. Topolánkov kabinet dovládol v demisii.



10. vláda



Premiér: Jan Fischer



8. 5. 2009 – 13. 7. 2010



Prezident Klaus vymenoval 16 členov novej vlády premiéra Jana Fischera. Tzv. úradnícka vláda vznikla na základe politickej dohody ČSSD, ODS, Strany zelených a KDU-ČSL na preklenutie obdobia medzi vyslovením nedôvery predošlému premiérovi Topolánkovi a predčasnými voľbami na jeseň 2009. Tie sa napokon nekonali a Fischerova vláda vydržala až do riadnych volieb v máji 2010. Fischer podal demisiu 25. júna 2010, prezident Klaus ho poveril vykonávaním funkcie až do vymenovania vlády Petra Nečasa 13. júla 2010.



11. vláda



Premiér: Petr Nečas



13. 7. 2010 – 10. 7. 2013



Prezident Klaus vymenoval do funkcií nových ministrov vlády premiéra Petra Nečasa. Česko malo po 14 mesiacoch plnohodnotnú politickú vládu, ktorá vzišla z májových volieb. Podieľali sa na nej ODS (šesť kresiel), TOP 09 (päť miest) a Veci Verejné (VV – štyri kreslá). Nečas podal demisiu 17. júna 2013 v súvislosti s aférou okolo jeho spolupracovníčky Jany Nagyovej. Prezident Miloš Zeman ho poveril vykonávaním funkcie do vymenovania nového kabinetu.



12. vláda



Premiér: Jiří Rusnok



10. 7. 2013 – 29. 1. 2014



Prezident Zeman vymenoval novú 15-člennú úradnícku vládu pod vedením ekonóma Jiřího Rusnoka, ktorá sa stala v poradí 12. vládou a treťou úradníckou vládou v dejinách Česka. Jeho vláda nezískala 7. augusta dôveru na pôde Poslaneckej snemovne. Prezident Zeman poveril Rusnoka, aby jeho vláda v demisii dovládla až do predčasných volieb, ktoré odhlasovali poslanci v termíne 25.-26. októbra 2013.



13. vláda



Premiér: Bohuslav Sobotka



29. 1. 2014 – 13. 12. 2017



Deväťdesiatpäť dní po predčasných voľbách vymenoval prezident Zeman novú koaličnú vládu Bohuslava Sobotku. Nový kabinet mal 17 členov, osem za ČSSD, šesť za hnutie ANO Andreja Babiša a troch za KDU-ČSL. Sobotkova vláda bola len treťou v poradí, ktorá dovládla až do konca riadneho volebného obdobia.



14. vláda



Premiér: Andrej Babiš



13. 12. 2017 - doteraz



Prezident Zeman vymenoval víťaza volieb a predsedu hnutia ANO Andreja Babiša za premiéra 6. decembra 2017, jeho menšinovú vládu potom až o týždeň, 13. decembra. Deň po tom, ako Babišov kabinet pri hlasovaní 16. januára 2018 nezískal dôveru poslancov, podal Babiš demisiu. Prezident Zeman ju 24. januára prijal a poveril Babiša zostavením novej vlády. O jej vzniku Babiš rokoval s ČSSD.

Praha 6. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v stredu vymenoval na Pražskom hrade Andreja Babiša po druhý raz za premiéra. Babiš sa po prvom vymenovaní neúspešne pokúsil zostaviť menšinový kabinet, ktorý nezískal dôveru Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a uplynulé štyri mesiace vládne v demisii.Babiš zložil do rúk prezidenta sľub krátko po 14.00 h, informoval spravodajský portál Novinky.cz.Zeman následne staronovému premiérovi zablahoželal a požiadal ho, aby mu vpredložil zoznam členov vlády, aby sa s nimi mohol zoznámiť. Babišovi poprial, aby kabinet získal dôveru Snemovne. Babiš prezidentovi sľúbil, že bude plniť predvolebné sľuby.Zeman pripustil, že k hlasovaniu o dôvere by mohlo dôjsť v prvej či druhej dekáde júla. Personálne zloženie kabinetu komentovať nechcel.povedal Zeman, ktorý nevylúčil, že by mohol kabinet prísť do Snemovne podporiť pri hlasovaní o dôvere.uviedol Babiš ohľadom vzniku vlády.verí nový premiér.Snemovňa môže o dôvere vláde hlasovať do 11. júla, vyhlásil podľa Českej televízie (ČT) Babiš.Prezident už 28. mája spresnil, že Babiša, lídra hnutia ANO, vymenuje druhýkrát za premiéra do polovice júna. Babišova druhá vláda by mohla vzniknúť v spolupráci so sociálnymi demokratmi (ČSSD) a s podporou komunistov (KSČM).Babiš musí predstaviť prezidentovi mená budúcich ministrov do 14 dní.