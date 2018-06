Zeman prijme aj Pocheho, hoci ho nechce za ministra zahraničných vecí

Zeman i Babiš kritizujú jeho postoje v otázke migrácie. Vládu by v prípade schválenia jeho nominácie nepodporili ani komunisti.

Praha 17. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijme kandidáta ČSSD na post ministra zahraničných Miroslava Pocheho. Zároveň ho chce požiadať, aby zvážil kandidatúru na spomínanú funkciu a uľahčil tak vznik vlády. Po nedeľňajšom stretnutí Zemana s dezignovaným premiérom Andrejom Babišom na zámku v Lánoch to podľa portálu Novinky.cz oznámil hovorca hlavy štátu Jiří Ovčáček.



"Prezident republiky informoval predsedu vlády, že po návrate z návštevy Ústeckého kraja začne prijímať nominantov ako za hnutie ANO, tak za ČSSD. Medzi nimi bude aj pán Miroslav Poche," napísal Ovčáček na Facebooku.



"Prezident republiky mieni pána Miroslava Pocheho požiadať, aby zvážil svoju kandidatúru na funkciu ministra zahraničných vecí a uľahčil tak zostavovanie vlády a jej toleranciu," informoval ďalej Ovčáček.



Zeman bude v Ústeckom kraji od pondelka do štvrtka. Kedy sa s Pochem stretne, zatiaľ nie je známe.



Babiš napriek oznámenému brífingu odišiel z Lánov bez jediného slova. Vyjadril sa až neskôr v Průhoniciach, kde býva, čo zdôvodnil prítomnosťou demonštrantov v Lánoch, ktorí ho opakovane urážajú.



Nominácie hnutia ANO na ministrov však Babiš ani tentoraz neprezradil, keďže - ako povedal - ešte nehovoril so všetkými kandidátmi. Povedal len, že vo vláde na pozícii ministra priemyslu nebude František Koníček, o ktorom sa špekulovalo, že by mohol vystriedať Tomáša Hünera. Prezident podľa neho nemá s výnimkou Pocheho problém s ďalšími nomináciami.



ČSSD na nominácii Pocheho stále trvá. Zeman i Babiš kritizujú jeho postoje v otázke migrácie. Vládu by v prípade schválenia jeho nominácie nepodporili ani komunisti, čím vraj prekvapili šéfa ČSSD Jana Hamáčka, ktorý o takejto podmienke doteraz nepočul.



Ovčáček už v sobotu na Twitteri zopakoval, že Pocheho Zeman nikdy nevymenuje. V nedeľu k tomu dodal, že Hamáček "pred referendom ČSSD sľúbil pánovi prezidentovi, že predloží návrh na iného kandidáta na ministra zahraničia, než je M. Poche".